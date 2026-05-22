唯一無二の存在感−法人想定から一転、個人ユーザーからも熱視線！

中国発のプレミアムEVブランド「ZEEKR（ジーカー）」が、日本市場で本格的に存在感を高めています。

なかでも大きな注目を集めているのが、ラグジュアリー電動MPV（マルチパーパスビークル）「ZEEKR 009（ジーカー009）」です。

【画像】これが“高級ミニバンの新たな選択肢”となる「ジーカー009」です！ 画像を見る！（30枚以上）

2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で日本初公開されると、その圧倒的なサイズ感と高級感によって、多くの来場者の関心を集めました。

また、すでに先行予約の受付も開始しており、当初は法人利用を中心とした展開が想定されていましたが、実際には個人ユーザーからの問い合わせや予約も予想以上に増えているようです。

ZEEKR 009は、中国の大手自動車メーカー・ジーリーグループ傘下のプレミアムEVブランド「ZEEKR」が展開する高級MPVです。

日本での販売やアフターサービスは、京都市に本社を置くフォロフライが担当します。

ボディサイズは全長5209mm×全幅2024mm×全高1812mm。トヨタ「アルファード」（全長4995mm×全幅1850mm×全高1935mm）を上回る堂々としたサイズを誇ります。

さらに、EV専用の「SEAプラットフォーム」を採用することで、広大な室内空間と優れた走行性能を高次元で両立しています。

エクステリアデザインはスウェーデンのデザインセンターが手がけており、北欧テイストを感じさせる洗練されたスタイルが特徴です。

154個のLEDドットライトを用いた個性的なフロントフェイスや、1.47mにおよぶ一体型テールライトバーなど、先進性と高級感を強く印象づけています。

室内空間も大きな魅力のひとつです。2列目にはマッサージ機能付きキャプテンシートを採用し、シートヒーターやベンチレーション、ヘッドレストスピーカーまで標準装備されています。

さらに、15.6インチの天井スクリーンや20スピーカー構成のヤマハ製Hi-Fiサラウンドシステム、大型パノラマガラスルーフなども備え、“移動するラウンジ”と呼ぶにふさわしい仕上がりとなっています。

パワートレインには前後デュアルモーターを採用し、最高出力450kW（612馬力）、最大トルク693Nmを発揮します。

車重2870kgの大型ボディながら、0-100km／h加速は4.5秒という優れた加速性能を実現しています。

バッテリーにはCATL製の第3世代「Qilin」バッテリーを採用。容量は140kWhで、航続距離は822km（ZEEKR社テスト値）とされ、日本市場でもトップクラスのロングレンジ性能を誇ります。

また、日本向け仕様ではCHAdeMO急速充電規格にも対応しており、海外ブランドEVでありながら、日本国内での実用性にも配慮されています。

こうした特徴から、フォロフライ広報担当の荒川氏は「当初はホテル送迎やハイヤーといった法人利用を主に想定していました。弊社は法人向けに強みを持つ企業でもあり、ラグジュアリーホテルでの需要を中心に見込んでいました」と説明します。

一方で、「ジャパンモビリティショー以降、一般のお客様にも広く認知されるようになりました。なかでもすでに中国で実車をご覧になっていた方からは、『非常に良いクルマなので、日本でも乗りたかった』『以前から気になっていた』といった声もいただいています」と話します。

実際に、海外でZEEKR 009を体験した日本人ユーザーからの問い合わせや予約も多く寄せられているようです。

さらに荒川氏は、「先行予約をされた方のなかには、海外で実際に見たり触れたりしたうえで、『ぜひ日本でも乗りたい』というお客様が多かったと営業担当からも聞いています」と語っており、日本導入を待ち望んでいたユーザーの存在がうかがえます。

特に日本市場では、大型高級ミニバンそのものの人気は高い一方、EVモデルの選択肢はほとんどありません。

その点について荒川氏は、「このサイズのラグジュアリーMPVでEVというモデルは他になく、“唯一無二の選択肢”として個人のお客様からも評価をいただいています」と話しています。

なお、正式な発売時期や納車スケジュールについては、当初予定されていた2026年夏頃からやや後ろ倒しとなる見込みで、納車開始は2026年内を予定しているとのことです。

価格（消費税込み）は1300万円前後からとなっていますが、先行予約の段階からこうした声が寄せられていることからも、日本市場での期待の高さがうかがえます。

※ ※ ※

日本の高級ミニバン市場は、これまでトヨタ「アルファード」や「ヴェルファイア」が中心でした。

しかし、EV化という新たな潮流の中で、ZEEKR 009はこれまでにない新しい選択肢として、存在感を一段と強めています。

今後は、フォロフライによるアフターサービス網の整備や、コネクテッド領域での連携強化なども含め、さらなる展開に注目が集まりそうです。