寝室では北側が一番吉？！寝室のラグやカーテンを選ぶとき、おススメの色とは？【ヤバい風水】

寝室では北側が一番吉？！寝室のラグやカーテンを選ぶとき、おススメの色とは

ヤバい！寝室の流れを変える方角別ラッキーカラー

寝室で一番吉の方角は北側です。

カーテンやカバー、ラグなどを選ぶときのおすすめカラーは「ベージュ、アイボリー」。光沢のある素材を使うとより効果を発揮します。

一方で一番凶相なのが落ち着かない「火」の気を持つ南側。

それを弱めるためには「グリーン、ダークパープル」がよいでしょう。

その他、東側の寝室には「ブルー、ホワイト」、西側の寝室には「イエロー、ブラウン」などがおすすめのカラーです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい風水』

著者：愛新覚羅ゆうはん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

開運ライフスタイルアドバイザー (占い・風水)、作家、デザイナー 中国黒龍江省ハルビン生まれ。映画「ラスト・エンペラー」で知られる清朝の皇帝・愛新覚羅一族の流れをくむ。5歳のときに来日し、桑沢デザイン研究所を卒業後、北京大学に留学。帰国後は、アパレル企業の広報宣伝などを経て、幼少期から備わっていた透視能力に加えタロットや占星術なども生かし占い・風水師としても活動。当初鑑定していた医療・教育関係の間で話題となり、15年で延べ2万人以上を鑑定(2019年時点)。文章を書くのが好きで執筆活動にも勤しみ、デザイナーとしてのプロデュース開運アパレルブランド『Ryujyu~龍樹~』や、2021年より陶芸上絵付け作家として『水鏡~MIKKAMI~ 』も手がけるなど、多岐にわたって活動している。