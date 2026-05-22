東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7150　高値0.7169　安値0.7100

0.7248　ハイブレイク
0.7209　抵抗2
0.7179　抵抗1
0.7140　ピボット
0.7110　支持1
0.7071　支持2
0.7041　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5875　高値0.5888　安値0.5847

0.5934　ハイブレイク
0.5911　抵抗2
0.5893　抵抗1
0.5870　ピボット
0.5852　支持1
0.5829　支持2
0.5811　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3777　高値1.3800　安値1.3738

1.3867　ハイブレイク
1.3834　抵抗2
1.3805　抵抗1
1.3772　ピボット
1.3743　支持1
1.3710　支持2
1.3681　ローブレイク