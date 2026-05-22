東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7150 高値0.7169 安値0.7100
0.7248 ハイブレイク
0.7209 抵抗2
0.7179 抵抗1
0.7140 ピボット
0.7110 支持1
0.7071 支持2
0.7041 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5875 高値0.5888 安値0.5847
0.5934 ハイブレイク
0.5911 抵抗2
0.5893 抵抗1
0.5870 ピボット
0.5852 支持1
0.5829 支持2
0.5811 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3777 高値1.3800 安値1.3738
1.3867 ハイブレイク
1.3834 抵抗2
1.3805 抵抗1
1.3772 ピボット
1.3743 支持1
1.3710 支持2
1.3681 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7150 高値0.7169 安値0.7100
0.7248 ハイブレイク
0.7209 抵抗2
0.7179 抵抗1
0.7140 ピボット
0.7110 支持1
0.7071 支持2
0.7041 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5875 高値0.5888 安値0.5847
0.5934 ハイブレイク
0.5911 抵抗2
0.5893 抵抗1
0.5870 ピボット
0.5852 支持1
0.5829 支持2
0.5811 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3777 高値1.3800 安値1.3738
1.3867 ハイブレイク
1.3834 抵抗2
1.3805 抵抗1
1.3772 ピボット
1.3743 支持1
1.3710 支持2
1.3681 ローブレイク