松江支局長 竹内芳朗

「ろくろ首」や「雪女」などの怪談で知られる明治の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）。

１年余り暮らした松江市にはゆかりの施設が多くあり、今も市民に親しまれている。

身をかむとほろりと骨が崩れる鯉のみそ汁は絶品

中心部のホテル「サンラポーむらくも」は、八雲にちなむメニューを提供している。八雲が妻セツと出雲大社を訪れた際に味わった食事を地元の史話に基づいて再現した「杵築（きづき）」（２５００円）もその一つだ。

出雲野菜の煮びたし、もずく酢、鯛（たい）のフライ、欧風卵焼き、鯉（こい）のみそ汁、めのは（板わかめ）とじゃこのおにぎり、季節の甘味などが盛りつけられている。史話によると、八雲はもずくをとても気に入り、卵焼きと鯛のフライにほほえんだという。総料理長の照沼英則さん（６７）が史話を読み、試作を重ねて完成させた。

どれも美味だが、みそ汁は特に絶品。鯉の身をかむと、骨が歯に当たった瞬間ほろりと崩れる。圧力鍋で３時間煮込んであるのだ。魚特有の臭みもなく、上品な味に仕上がっている。

照沼さんは東京出身で、ホテル日航東京の総料理長を務めていた。約２０年前から島根で料理指導に携わり、３年前に移住した。「島根の食材はどれもおいしい」と、料理には地場産品をふんだんに取り入れる。

こちらもオススメ…「プラム・プディング」

八雲の好物だった干しぶどうの欧風ケーキ「プラム・プディング」もおすすめ。甘さ控えめで、ラム酒やブランデーのほのかな香りが楽しめる。ホテルではコーヒー付きの「スイーツセット」（１５００円）として提供されている。

八雲夫妻がモデルのＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」が３月まで放送されていた影響で、松江の注目度は高まっている。照沼さんは「八雲が愛した料理とデザートをご賞味いただき、八雲に思いをはせてください」と来訪を呼びかける。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

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国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

サンラポーむらくも

松江市殿町３６９

杵築はレストラン「彩（あいろ）」のディナー（午後５時〜ラストオーダー８時）で提供（５日前までに要予約）。日曜定休（祝日の場合は翌月曜に振り替え）。プラム・プディングの土産用は３個１４０４円で販売されている。詳しくはホームページで。