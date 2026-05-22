50歳・クワオハ小原正子、“髪質改善”で艶やかロングヘアに Before公開に「艶々」「美しい髪！」「羨ましい限り」
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子（50）が、22日までに自身のブログを更新。ヘアサロンで“髪質改善コース”を受けたことを報告し、艶やかなロングヘアを披露した。
【写真】髪サラサラ！後ろからのショットを披露した小原正子
小原は「ヘアメンテ」と切り出し、施術中の写真を公開。「髪質改善コース」と施術内容を紹介し、リラックスした様子を見せた。
その後の投稿では、「髪質改善を始めてから ヘアサロンに しばーーーらく通わなくても、よくなりました」とつづり、毛先まで整った艶髪ショットを掲載。担当美容師に向けて「やまざわさん、今日も、おーきに！」と感謝を伝えつつ、「しばらく、きません 笑」とユーモアたっぷりに締めくくった。
公開された写真では、手入れの行き届いたロングヘアが印象的で、髪質改善の効果がうかがえる仕上がりとなっている。
この投稿にファンからは「源氏物語の世界かと思うほど、綺麗な御髪ですこと！」「確かに、しばらくの間は、美容院に足を運ばなくてもよさそう」「艶々」「本当に美しい髪！！」「羨ましい限り」など、称賛の声が寄せられている。
【写真】髪サラサラ！後ろからのショットを披露した小原正子
小原は「ヘアメンテ」と切り出し、施術中の写真を公開。「髪質改善コース」と施術内容を紹介し、リラックスした様子を見せた。
その後の投稿では、「髪質改善を始めてから ヘアサロンに しばーーーらく通わなくても、よくなりました」とつづり、毛先まで整った艶髪ショットを掲載。担当美容師に向けて「やまざわさん、今日も、おーきに！」と感謝を伝えつつ、「しばらく、きません 笑」とユーモアたっぷりに締めくくった。
公開された写真では、手入れの行き届いたロングヘアが印象的で、髪質改善の効果がうかがえる仕上がりとなっている。
この投稿にファンからは「源氏物語の世界かと思うほど、綺麗な御髪ですこと！」「確かに、しばらくの間は、美容院に足を運ばなくてもよさそう」「艶々」「本当に美しい髪！！」「羨ましい限り」など、称賛の声が寄せられている。