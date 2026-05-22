・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝９６．３５ドル（－１．９１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４５４２．５ドル（＋７．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝７６４１．４セント（＋５６．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６４７．５０セント（－１３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４６２．２５セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１９４．２５セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３９２．３７（－４．５８）

出所：MINKABU PRESS