２１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９６．３５ドル（－１．９１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５４２．５ドル（＋７．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６４１．４セント（＋５６．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６４７．５０セント（－１３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６２．２５セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９４．２５セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３９２．３７（－４．５８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９６．３５ドル（－１．９１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４５４２．５ドル（＋７．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６４１．４セント（＋５６．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６４７．５０セント（－１３．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６２．２５セント（－３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９４．２５セント（－５．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３９２．３７（－４．５８）
出所：MINKABU PRESS