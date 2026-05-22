２１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ続伸し３カ月ぶり最高値更新 ＩＢＭ急騰 ２１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ続伸し３カ月ぶり最高値更新 ＩＢＭ急騰

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２１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２７６．３１ドル高の５万０２８５．６６ドルと続伸。３カ月ぶりに最高値を更新した。前日に好決算を発表したエヌビディア＜NVDA＞は材料出尽くし感が台頭し売りに押されたものの、ＩＢＭ＜IBM＞が急騰し、ＮＹダウを押し上げた。米国とイランの終戦協議の進展期待も全体相場をサポートした。



メルク＜MRK＞やマクドナルド＜MCD＞が堅調推移。コーニング＜GLW＞やブルーム・エナジー＜BE＞、スポティファイ・テクノロジー＜SPOT＞が値を飛ばし、Dウェイブ・クアンタム＜QBTS＞やリゲッティ・コンピューティング＜RGTI＞が頑強だった。半面、セールスフォース＜CRM＞が冴えない展開。ディア＆カンパニー＜DE＞やオールステート＜ALL＞が株価水準を切り下げた。



ナスダック総合株価指数は２２．７３ポイント高の２万６２９３．０９と続伸した。シスコ・システムズ＜CSCO＞やハネウェル・インターナショナル＜HON＞が買われ、マイクロン＜MU＞やクアルコム＜QCOM＞が堅調。サンディスク＜SNDK＞やアーム・ホールディングス＜ARM＞が急伸し、ソーラーエッジ・テクノロジーズ＜SEDG＞やアプライド・デジタル＜APLD＞、ネビウス・グループ＜NBIS＞が大幅高となった。一方、ウォルマート＜WMT＞が下値を探り、インテュイット＜INTU＞が売りを浴びた。



出所：MINKABU PRESS