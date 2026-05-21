ヌビアンがウータン・クラン日本ラスト公演を記念した限定コレクション発売

セレクトショップ「ヌビアン（NUBIAN）」が、「ウータン・クラン（Wu-Tang Clan）」の日本ラストショー開催を記念し、エクスクルーシブのスペシャルカプセルコレクションを取り扱うポップアップ「Wu-Tang Clan The Final Chamber JAPAN POP-UP」を、5月22日から原宿店で開催する。

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カプセルコレクションは、ウータン・クランの黄金期を象徴するグラフィックをベースに、当時の空気感を現代のストリートウェアに再構築している。

Tシャツ（1万2100円）は、ヴィンテージ市場で高額取引される当時のモデルを忠実に再現するため、オリジナルデータを入手し、余計なアレンジを加えることなくアップデート。90年代ヒップホップマーチ特有のラフさやムードを残しながら、現代のフィットとクオリティに仕上げた。加えて、これまで市場に出回ることの少なかった複数のWUロゴを全面に落とし込んだ総柄パーカー（3万8500円）のほか、スタジアムジャケット（7万7000円）や扇子（2750円）などもラインナップする。

なお、コレクションはポップアップ開催に合わせ、ヌビアン全店舗で同時発売する。

■Wu-Tang Clan The Final Chamber JAPAN POP-UP

会期：2026年5月22日(金) 〜

会場：NUBIAN HARAJUKU

所在地：東京都渋谷区神宮前1-20-2

営業時間：11:00〜20:00

■カプセルコレクション取扱店舗

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