讃岐うどんさくさく

名物の讃岐うどんを揚げたお菓子。

文字通りさくさくとした食感で、一度口にすると止まらなくなる。

きなこや七味など甘辛８種類、軽やかな食感

手がけるのは障害者の就労継続支援に取り組む高松市の社会福祉法人「やまびこ会」。２０年余り前、同会が運営するうどん店で、うどんの作り方を間違えたのが誕生のきっかけだ。

「捨てるのはもったいない」と担当者が試しに油で揚げ、砂糖をまぶしたところ、想像以上においしかったという。その後、改良を重ねて商品化した。

生地はうどんと同じ中力粉を用いて足で踏んでこねる。近海の塩を使った「瀬戸の海（の）苔（り）塩」や「きなこ」、みじん切りゴボウを混ぜた「七味ごぼう」など甘辛の８種類を用意。ひと味違う讃岐うどんが楽しめる。

「子どものおやつにも、酒のおつまみにも」

「やまびこ会」製造担当の石川雄介さん

「就労継続支援事業所の利用者と一緒に、製造から包装まで毎日、丁寧に取り組んでいます。甘い味付けと、辛い味付けがあるので、子どものおやつにも、酒のおつまみにもお薦めです」

お取り寄せ

１袋１００グラムの６個セットが２８００円（税込み、送料別）。種類や数は相談可。詳細は、「やまびこ会」のウェブサイトで。

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全国各地の郷土色豊かな味覚。お取り寄せもできる「ふるさとの逸品」を紹介します。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。