44歳・安田美沙子、長身の夫と2ショット「夫婦で展示会はレアだから、嬉しかった！」
2児の母でタレントの安田美沙子（44）が、自身のインスタグラムを更新し、ファッションデザイナーで夫の下鳥直之氏との2ショット写真を投稿した。
【写真】長身の夫と密着！44歳・安田美沙子の夫婦2ショット
定期的に生活について報告しているが、今回は榮倉奈々のアパレルブランドの展示会を訪れたそうで、「この前、ななちゃんの展示会にお邪魔して来ました」と説明。
写真を複数枚投稿し、「夫婦で展示会はレアだから、なんか嬉しかった！写真撮るときうしろにさがるやん！笑 色違いのパンツオーダーしたよ 楽しみだ。ヘビロテのnewnowのソックスもオーダーしたらすぐに届いた！明日の撮影でつかおう」と伝えた。
長身の夫と寄り添う夫婦ショットにネット上では「いつも仲良しですね」「みさこさん今日も笑顔が可愛いですね」「美沙子さん綺麗」などの声があがっている。
安田は2014年3月14日にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。17年5月に第1子男児、20年2月に第2子男児が誕生している。
【写真】長身の夫と密着！44歳・安田美沙子の夫婦2ショット
定期的に生活について報告しているが、今回は榮倉奈々のアパレルブランドの展示会を訪れたそうで、「この前、ななちゃんの展示会にお邪魔して来ました」と説明。
写真を複数枚投稿し、「夫婦で展示会はレアだから、なんか嬉しかった！写真撮るときうしろにさがるやん！笑 色違いのパンツオーダーしたよ 楽しみだ。ヘビロテのnewnowのソックスもオーダーしたらすぐに届いた！明日の撮影でつかおう」と伝えた。
長身の夫と寄り添う夫婦ショットにネット上では「いつも仲良しですね」「みさこさん今日も笑顔が可愛いですね」「美沙子さん綺麗」などの声があがっている。
安田は2014年3月14日にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。17年5月に第1子男児、20年2月に第2子男児が誕生している。