安田美沙子 （C）ORICON NewS inc.

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　2児の母でタレントの安田美沙子（44）が、自身のインスタグラムを更新し、ファッションデザイナーで夫の下鳥直之氏との2ショット写真を投稿した。

【写真】長身の夫と密着！44歳・安田美沙子の夫婦2ショット

　定期的に生活について報告しているが、今回は榮倉奈々のアパレルブランドの展示会を訪れたそうで、「この前、ななちゃんの展示会にお邪魔して来ました」と説明。

　写真を複数枚投稿し、「夫婦で展示会はレアだから、なんか嬉しかった！写真撮るときうしろにさがるやん！笑　色違いのパンツオーダーしたよ　楽しみだ。ヘビロテのnewnowのソックスもオーダーしたらすぐに届いた！明日の撮影でつかおう」と伝えた。

　長身の夫と寄り添う夫婦ショットにネット上では「いつも仲良しですね」「みさこさん今日も笑顔が可愛いですね」「美沙子さん綺麗」などの声があがっている。

　安田は2014年3月14日にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。17年5月に第1子男児、20年2月に第2子男児が誕生している。