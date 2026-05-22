「残業」と嘘をついて同僚と遊び歩く夫。息子さえ呆れ果てた頃、夫が知った“憧れの同僚”の残酷な正体

これは、知人のA子さんに聞いたお話です。

真面目だった夫が「残業」と嘘をついて連日遊び歩き、中学生の息子も呆れる始末……。

しかし、夫が感化された“自由な同僚”の衝撃的な正体が発覚し、事態は急展開を迎えることに！ 驚きの家庭エピソードをご紹介します。

真面目な夫が豹変！ 原因は“自由すぎる同僚”

A子の夫は、もともと真面目だけが取り柄のような人でした。しかし、部署異動をきっかけに別人のように豹変してしまったのです。原因は、異動先で出会った同い年の同僚であるB男でした。彼は多趣味で、「家庭には縛られたくない」と豪語する自由人。そんなB男にすっかり感化され、平穏な日常に少し退屈していた夫は、平日も「残業」と嘘をついて遊び歩き、休日までも趣味だと言って家を空けるようになったのです。

「お父さんはいつもいないね」呆れる息子と冷え切る家庭

遊び歩く夫に対して、中学生の息子は「お父さんはいつもいないね」とすっかり呆れ顔……。家族の分断は日に日に進み、A子も夫に期待することをやめ、自分の足で生活を支える覚悟を固め始めていました。しばらくすると、実は夫自身も毎日の遊びに虚しさを感じ始めていたようです。

しかし、いざ家に帰ろうとしても、すっかり冷え切ってしまった家庭の空気に耐えられず、居心地の悪さからさらに外へと逃げ出してしまうという悪循環に陥っていました。