NHK・Eテレ「いないいないばあっ！」の5代目おねえさんを務めた、ゆうな。(当時は杉山優奈)が18日、自身のインスタグラムを更新。ゲストで来場したスーパーカーが約100台集結したイベントについて報告した。



【写真】お値段4億円の重厚な輝き ハンドルを握る4歳娘と2人暮しのママ

ゆうな。は17日に埼玉県で行われた「TOKYO SUPERCAR DAY 2026」に登場。「昨日は会いに来てくれてありがとうございました！ お写真撮ってくれた方々もありがとうございます ステッカー貰いに来てくれたのも嬉しかったよ～」と記した。



投稿した写真はガルウイングを上げた重厚感あふれるボディの車の運転席に座る姿。「1枚目と2枚目に私が乗らせて貰ってる車はなんと4億円の車なんだって!!!」と驚きをつづった。続けて心の内も明かす。表情こそ笑顔だが、「傷つけちゃわないか怖くてドキドキしながら乗らせて貰ったよ」と貴重な体験を振り返った。



ゆうな。は2022年3月末での芸能界引退をインスタグラムで発表したが、25年に復帰。19歳で出産し、TikTokでシングルマザーであることも告白している。インスタグラムのプロフィルには「4歳の娘と二人暮し」と記しており、現在はライバーとしても活動している。



（よろず～ニュース編集部）