＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館

【映像】182キロの“まん丸”序二段力士（全身）

熱戦が展開されている大相撲五月場所の十二日目、序二段の土俵に登場したある力士の驚異的な体躯、フォルムに対して驚きの声が相次ぐ一幕があった。

ファンの注目を集めた巨漢力士は、序二段五十八枚目・旭将里（大島）。序二段六十三枚目・朝昴（高砂）との4勝1敗同士による好調な者同士の対決に臨んだ旭将里は、自身の持ち味である丸い巨漢を存分に生かした力強い相撲を披露。朝昴を寄り切ってがっちりと5勝目（1敗）を挙げた。敗れた朝昴は2敗目（4勝）を喫した。

立ち合い、旭将里は182.9キロの体重を生かして正面からぶつかっていく。その後、少し押し込まれるも腰を落として右上手に手をかける。ここから胸を合わせた旭将里は朝昴に巻き替えなどの反撃の隙を与えず、最後は朝昴を力強く土俵外へと寄り切った。

旭将里は、平成7年（1995年）3月10日生まれの31歳。兵庫県尼崎市出身で、平成二十五年一月場所に初土俵を踏み、最高位は幕下五十枚目まで昇進した実績を持つ。身長168.5センチに対して体重182.9キロという、まさに球体を思わせる規格外の体躯は、土俵上での何よりの武器となっている。

現代の角界において、こうした「あんこ型」の力士はファンの間でも人気で、関取では身長175.0センチ、体重170.0キロの十両九枚目・嘉陽（中村）が代表的な存在。

ちなみに「あんこ型」とは、太っていて体が丸い力士の総称。お腹がぷっくりとした魚のアンコウが由来だという。（ABEMA／大相撲チャンネル）