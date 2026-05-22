「華奢なのに食い過ぎ」美人アイドルのすっぴん食事姿に反響！ 「正直少し思いました。可愛すぎると」
女性アイドルグループ・ラフ×ラフの日比野芽奈さんは5月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。かわいいすっぴん姿を披露しました。
【写真】日比野芽奈のすっぴん姿
ファンからは、「華奢なのに食い過ぎ」「すっぴんでも可愛いって流石ですね」「すっぴんでもメイクありでも顔面が常にかわいい」「わかったから、もっと野菜食べ」「正直少し思いました。可愛すぎると」「メイクしたらもはや奇跡になるよね」「いつでもかわいいよ」「お母さん…正しいです！」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】日比野芽奈のすっぴん姿
「正直少し思いました。可愛すぎると」日比野さんは「すっぴんが1番可愛い(母談)」とつづり、1枚の写真を投稿。飲食店で食事をする姿です。テーブルにはおいしそうな料理が並び、美しいすっぴん姿の日比野さんが親指を立てた「サムズアップ」ポーズを取っています。
メイクした姿を披露同日の別投稿では「ライブの前に、メイクをティッシュオフして1から仕上げた日のビジュです」と、ライブのメイクした姿を公開していた日比野さん。コメントでは、「何はともあれ、可愛いということですね」「どんな仕上げ方でも可愛い」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)