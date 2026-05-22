

舘ひろし、南野陽子

舘ひろし、西野七瀬、真矢ミキ、南野陽子、宇崎竜童、河合勇人監督が20日、都内で行われた映画『免許返納!?』プレミアイベントに登壇。レッドカーペットを歩いた第一部では大地真央が、舞台挨拶となった第二部には黒川想矢が参加した。

アクションに情熱を燃やす70 歳の現役映画スター・南条弘を演じる舘ひろし。その南条が想い残しの旅の途中で出会う超個性的な姉弟の姉・安田しずえ役を務める南野陽子。劇中では舘の代表曲「泣かないで」を二人で披露するシーンがあり、大きな見どころとなっている。

南野にとって舘とのデュエットは２度目という。南野は「舘さんの声が聞きたいのに、横から歌うなと言われるんじゃないか」と不安を明かしつつも、「役得です。すごく楽しく歌わせていただきました」とピースサインを作り笑顔を見せた,。

一方の舘は、南野の歌声を「本当にうまくてびっくりした」と絶賛,。当初は少し歌う程度だと思っていたが、監督のこだわりでしっかり歌うことになり、「色々苦労しました」と撮影を振り返った,。

二人の絆は深く、舘はかつて京都での時代劇に南野が多忙な中出演してくれたことに、今も「ずっと恩に感じています」と語った。南野もまた、数十年経っても変わらぬ舘の魅力を「普通のおじさんじゃない。かっこよさが『まししまし』」と称えた。