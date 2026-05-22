RESEXXYとバービーの夢コラボ♡ピンク＆ブラックの新作に注目

RUNWAY channe公式サイトにて、2026年5月21日(木)より「RESEXXY」と世界的人気ファッションドール「バービー」のコラボレーションアイテムが公開されます。店頭販売は6月11日(木)からスタート予定。今回のコレクションは、ピンクとブラックを基調にした対照的なムードが魅力で、大人っぽさと可愛らしさを兼ね備えたスタイリングを楽しめます♡

ピンクとブラックの世界観

今回の「Barbie♡RESEXXY」コレクションでは、ブランドらしい女性らしさに、バービーの華やかな世界観をプラス。

甘さのあるピンクスタイルと、洗練されたブラックスタイルの両方が展開され、それぞれ異なる雰囲気を楽しめます。

LOOKでは、「【Barbie】レースアップフレアワンピース」を主役にしたスタイリングが登場。価格は13,200円（税込）、カラーはピンク・ブラックの2色、サイズはフリーです。

ウエストラインを美しく見せるシルエットと、レースアップデザインが女性らしさを引き立てます。

さらに、ヘッドバンド2,200円（税込）、ピアス2,750円（税込）、サングラス4,400円（税込）など、小物使いでより華やかなコーディネートを楽しめるのもポイントです♪

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注目のバッグ＆サンダル

「【Barbie】厚底リボンサンダル」は14,300円（税込）。カラーはピンク・ブラックの2色展開で、サイズはS・M・Lを用意。

存在感のある厚底デザインにリボンディテールを組み合わせ、スタイルアップと可愛らしさを両立した一足に仕上がっています。

「【Barbie】ハンドバッグ」は11,000円（税込）。カラーはピンク・ブラックの2色で、コーディネートのアクセントになる華やかなデザインが魅力です。

コンパクトながら存在感があり、ワンピーススタイルとも好相性。

また、「【Barbie】ホテルキーチャーム」は3,850円（税込）、カラーはピンクのみ展開。バービーらしい遊び心を感じるデザインで、バッグにつけるだけでトレンド感をプラスできます。

大人可愛い夏コーデに♡

「RESEXXY」と「バービー」のコラボコレクションは、フェミニンさとモード感を絶妙にミックスしたラインアップが魅力。

ピンクで甘くまとめるスタイルはもちろん、ブラックでシックに着こなすコーディネートも楽しめます♡

この夏は、特別感たっぷりのコラボアイテムで、自分らしいおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか。