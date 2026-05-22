宇野昌磨＆本田真凜、アイスダンスチーム結成 “しょまりん”で新たな挑戦「オリンピック出場という目標を掲げ」
プロフィギュアスケーターの宇野昌磨（28）と本田真凜（24）が22日、それぞれのインスタグラムを更新。アイスダンスチームを結成し、新シーズンから競技に挑戦することを発表した。オリンピック出場を目標に掲げ、新たなステージへ踏み出す決意を明かした。
【写真】“しょまりん”チームを結成した宇野昌磨＆本田真凜
2人は連名でコメントを発表し、「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告。「2024年10月。この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました」と明かし、「日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」と現在の心境をつづった。
2人は、これまでシングル競技でそれぞれ活躍。新たに挑むアイスダンスについて、「難しさも、喜びも、これまでの競技生活を通して様々な感情を経験してきました」と振り返り、「2人だからこそ、分かち合える想いを胸に、自分達が納得できる日々を積み重ねていきます」と決意を示した。
最後は「応援してくださる皆さまと、この挑戦の中で出会うたくさんの景色を共有できたら嬉しいです」とファンへメッセージを送り、「これからのしょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけ、「Game on.」と力強く締めくくっている。
■コメント全文
この度、宇野昌磨と本田真凜は
アイスダンスチームを結成し、
新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました。
2024年10月。
この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、
アイスダンスと向き合い続けてきました。
日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています。
難しさも、喜びも、これまでの競技生活を通して
様々な感情を経験してきました。
二人だからこそ、分かち合える想いを胸に、
自分達が納得できる日々を積み重ねていきます。
応援してくださる皆さまと、この挑戦の中で出会う
たくさんの景色を共有できたら嬉しいです。
これからのしょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします。
Game on.
宇野昌磨 本田真凜
【写真】“しょまりん”チームを結成した宇野昌磨＆本田真凜
2人は連名でコメントを発表し、「この度、宇野昌磨と本田真凜はアイスダンスチームを結成し、新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました」と報告。「2024年10月。この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、アイスダンスと向き合い続けてきました」と明かし、「日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています」と現在の心境をつづった。
最後は「応援してくださる皆さまと、この挑戦の中で出会うたくさんの景色を共有できたら嬉しいです」とファンへメッセージを送り、「これからのしょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけ、「Game on.」と力強く締めくくっている。
■コメント全文
この度、宇野昌磨と本田真凜は
アイスダンスチームを結成し、
新シーズンより競技へ挑戦することを決意いたしました。
2024年10月。
この決意をした日から、オリンピック出場という目標を掲げ、
アイスダンスと向き合い続けてきました。
日々、新たな挑戦と共に、強い覚悟を持って歩みを進めています。
難しさも、喜びも、これまでの競技生活を通して
様々な感情を経験してきました。
二人だからこそ、分かち合える想いを胸に、
自分達が納得できる日々を積み重ねていきます。
応援してくださる皆さまと、この挑戦の中で出会う
たくさんの景色を共有できたら嬉しいです。
これからのしょまりんを、どうぞよろしくお願いいたします。
Game on.
宇野昌磨 本田真凜