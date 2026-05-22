外食ランチは高いからこそ、増える“お弁当需要”、ひとつは持っておきたい保冷風呂敷が「結ばずピタッと包める」
気温が上がる季節、お弁当や冷たい手土産の持ち運びで気になるのが“ぬるさ”や傷み。保冷バッグを使うのもいいが、荷物が増えたり、荷物が増えたり、カバンの中でかさばったりするのが気になることもある。そんな時に便利なのが、保冷・保温機能のある風呂敷やランチクロス。お弁当箱や水筒、ちょっとした食品を包むだけで持ち運びやすく、使わない時は薄くたためるのが魅力だ。結ばずにピタッと留まるタイプなら、形の違うものも包みやすく、ランチバッグよりもスマートに使える。今回は、夏のお弁当や手土産、買い物後のちょっとした保冷にも役立つ保冷風呂敷を紹介する。
★「結ばずピタッと包める」ひとつは持っておきたい保冷風呂敷
■[ケユカ] KEYUCA＜ZIPで紹介されました＞巻くだけ保冷クロス
シンプルで生活になじみやすいデザインが魅力の保冷ランチクロス。お弁当箱を包むだけで使えるため、保冷バッグほど大げさにしたくない日にも取り入れやすい。使わない時は薄くたためるので、通勤バッグやトートバッグの中でもかさばりにくいのがうれしいポイント。見た目もすっきりしているため、職場や学校に持っていくお弁当はもちろん、ちょっとした差し入れや手土産を包む用途にも使いやすい。機能性と見た目のバランスがよく、初めて保冷風呂敷を選ぶ人にもおすすめ。
●おすすめポイント
・KEYUCAらしいシンプルなデザインで日常使いしやすい
・保冷バッグよりかさばりにくく、持ち運びがスマート
・お弁当や手土産を包むだけで使える手軽さが魅力
■RICHOPE 【予約販売】 保冷風呂敷 ランチクロス 【広範囲アルミ仕様】 50cm 大判 くっつく お弁当包み
50cmの大判サイズで、お弁当箱だけでなく水筒や離乳食、ちょっとした食品なども包みやすいアイテム。内側に広範囲のアルミ仕様を採用しているため、保冷・保温どちらにも使いやすいのが特徴だ。結び目を作らずに包めるくっつくタイプなので、風呂敷をうまく結ぶのが苦手な人にも扱いやすい。花柄デザインで見た目もやわらかく、ランチタイムにそのまま広げてもかわいい印象。夏のお弁当はもちろん、ピクニックや子どもの食事グッズの持ち運びにも活躍する。
●おすすめポイント
・50cmの大判サイズでお弁当箱や水筒も包みやすい
・広範囲アルミ仕様で保冷・保温に対応
・結び目なしでピタッと包めるため扱いやすい
■くるっとクロス 保冷 保温クロス 猫柄 50cm 正方形 保温 ランチクロス お弁当 風呂敷
見た目の楽しさも重視したい人におすすめの保冷・保温クロス。50cmの正方形タイプで、お弁当箱や軽食を包むのに使いやすく、結ばずにピタッと包める仕様なのが便利だ。一般的なランチクロス感覚で使えるため、保冷アイテムらしい無機質さが出にくく、毎日のランチ時間を少し楽しくしてくれる。バッグ型の保冷袋よりも薄く持てるので、荷物を増やしたくない日にもぴったり。猫柄デザインは自分用にはもちろん、猫好きの人へのちょっとしたギフトにも向いている。
●おすすめポイント
・猫柄デザインでランチタイムを楽しく
・50cm正方形でお弁当や軽食を包みやすい
・結ばないタイプで手軽に使える
■LAKABETE 巻くだけ保冷ランチクロス ノーアイロン ピタッとくっつくクロス くっつきタオル 横50×縦50cm
横50×縦50cmの使いやすいサイズ感で、お弁当箱はもちろん、水筒、化粧品、カメラ、タブレットなど幅広い日用品を包めるマルチクロス。ピタッとくっつく仕様なので、形に合わせて包みやすく、バッグの中で中身をまとめたい時にも便利だ。ノーアイロンで扱いやすく、折りたたんで収納できるため、毎日使いしやすいのも魅力。葉柄のデザインはナチュラルな雰囲気で、性別や年齢を問わず使いやすい。ランチ用だけでなく、旅行や買い物時のちょっとした整理袋としても活躍する。
●おすすめポイント
・50×50cmでお弁当以外の小物も包みやすい
・ピタッとくっつく仕様で形に合わせて使いやすい
・ノーアイロンで日常使いしやすい
保冷風呂敷は、必要なものを包むだけで使えるのが大きな魅力。お弁当箱に合わせて包めるため、バッグの中でも収まりがよく、使わない時は薄くたためるので持ち運びもしやすい。保冷バッグほどかさばらず、使わないときは小さくしまえる。夏前にひとつ用意しておけば、毎日のランチから休日のお出かけまで幅広く活躍しそうだ。
■[ケユカ] KEYUCA＜ZIPで紹介されました＞巻くだけ保冷クロス
シンプルで生活になじみやすいデザインが魅力の保冷ランチクロス。お弁当箱を包むだけで使えるため、保冷バッグほど大げさにしたくない日にも取り入れやすい。使わない時は薄くたためるので、通勤バッグやトートバッグの中でもかさばりにくいのがうれしいポイント。見た目もすっきりしているため、職場や学校に持っていくお弁当はもちろん、ちょっとした差し入れや手土産を包む用途にも使いやすい。機能性と見た目のバランスがよく、初めて保冷風呂敷を選ぶ人にもおすすめ。
●おすすめポイント
・KEYUCAらしいシンプルなデザインで日常使いしやすい
・保冷バッグよりかさばりにくく、持ち運びがスマート
・お弁当や手土産を包むだけで使える手軽さが魅力
■RICHOPE 【予約販売】 保冷風呂敷 ランチクロス 【広範囲アルミ仕様】 50cm 大判 くっつく お弁当包み
50cmの大判サイズで、お弁当箱だけでなく水筒や離乳食、ちょっとした食品なども包みやすいアイテム。内側に広範囲のアルミ仕様を採用しているため、保冷・保温どちらにも使いやすいのが特徴だ。結び目を作らずに包めるくっつくタイプなので、風呂敷をうまく結ぶのが苦手な人にも扱いやすい。花柄デザインで見た目もやわらかく、ランチタイムにそのまま広げてもかわいい印象。夏のお弁当はもちろん、ピクニックや子どもの食事グッズの持ち運びにも活躍する。
●おすすめポイント
・50cmの大判サイズでお弁当箱や水筒も包みやすい
・広範囲アルミ仕様で保冷・保温に対応
・結び目なしでピタッと包めるため扱いやすい
■くるっとクロス 保冷 保温クロス 猫柄 50cm 正方形 保温 ランチクロス お弁当 風呂敷
見た目の楽しさも重視したい人におすすめの保冷・保温クロス。50cmの正方形タイプで、お弁当箱や軽食を包むのに使いやすく、結ばずにピタッと包める仕様なのが便利だ。一般的なランチクロス感覚で使えるため、保冷アイテムらしい無機質さが出にくく、毎日のランチ時間を少し楽しくしてくれる。バッグ型の保冷袋よりも薄く持てるので、荷物を増やしたくない日にもぴったり。猫柄デザインは自分用にはもちろん、猫好きの人へのちょっとしたギフトにも向いている。
●おすすめポイント
・猫柄デザインでランチタイムを楽しく
・50cm正方形でお弁当や軽食を包みやすい
・結ばないタイプで手軽に使える
■LAKABETE 巻くだけ保冷ランチクロス ノーアイロン ピタッとくっつくクロス くっつきタオル 横50×縦50cm
横50×縦50cmの使いやすいサイズ感で、お弁当箱はもちろん、水筒、化粧品、カメラ、タブレットなど幅広い日用品を包めるマルチクロス。ピタッとくっつく仕様なので、形に合わせて包みやすく、バッグの中で中身をまとめたい時にも便利だ。ノーアイロンで扱いやすく、折りたたんで収納できるため、毎日使いしやすいのも魅力。葉柄のデザインはナチュラルな雰囲気で、性別や年齢を問わず使いやすい。ランチ用だけでなく、旅行や買い物時のちょっとした整理袋としても活躍する。
●おすすめポイント
・50×50cmでお弁当以外の小物も包みやすい
・ピタッとくっつく仕様で形に合わせて使いやすい
・ノーアイロンで日常使いしやすい
保冷風呂敷は、必要なものを包むだけで使えるのが大きな魅力。お弁当箱に合わせて包めるため、バッグの中でも収まりがよく、使わない時は薄くたためるので持ち運びもしやすい。保冷バッグほどかさばらず、使わないときは小さくしまえる。夏前にひとつ用意しておけば、毎日のランチから休日のお出かけまで幅広く活躍しそうだ。