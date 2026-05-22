見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第40話が22日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、千佳子（仲間由紀恵）から本心を打ち明けられたりん（見上愛）は、どうすべきか悩み、バーンズ（エマ・ハワード）と直美（上坂樹里）に相談する。思い切って千佳子の夫・元彦（谷田歩）を呼び出したりんは、意外な事実を知る。元彦は、亡くなったりんの父・信右衛門 （北村一輝）と知り合いだった。元彦はりんの言葉から千佳子の気持ちを知り、千佳子に手術を受けてほしいとお願いする。千佳子は手術を受ける決心をする。

一方、一ノ瀬家では、シマケン（佐野晶哉）が美津（水野美紀）と安（早坂美海）にうれしい報告をしに訪れていた。

千佳子役の仲間由紀恵の演技にネットも反応した。また、来週予告も反響があり、シソンヌのじろうの出演が話題となった。

Xには「看護師見習いのせいにするだと？！」「お父さんとお知り合い！」「元家老の父上の人脈がこんなところに！？」「お父様の人徳がりんを助けてくれるんだね」「昨日も今日も朝から泣いてしまう」「公爵閣下、かっこいい」「良い旦那さんだ…」「これは奥様嬉しいなぁ」「安ちゃんの方は、縁談進みそう」「安あんた意外に毒舌やな」「安ちゃんはシマケンの恋心に気付いてる シマケンはいつ自覚するのかな〜」「ちかこが着替えてベッドに…！進歩だ！」「髪下ろしてる」「千佳子様が立ち会えと」「今週はいい話だな〜 仲間さんの演技 素晴らしい」「勉強のため立ち会わせたいと言うのは嘘？」「不安なんだよ、手術が。ね？」「さて、次の患者は…シソンヌじろう！？」「わぁ、らいしゅうもてんこもり！」「情報量！」「誰の髪洗ってるの？」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。