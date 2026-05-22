特別な道具は不要！今日から始められる「街ねこウォッチング」の楽しみ方【猫柄図鑑】

「街ねこウォッチング」って？

街に住んでいる猫をじっくり観察すると、その猫の個性や生き様が見えてきます。

まずは近所で気軽にウォッチングを始めてみませんか？

私たちと同じように、猫にも１匹１匹に個性があり、また猫には猫たちの社会があります。そんな猫たちの姿や行動を観察して記録するのが「街ねこウォッチング」です。

ウォッチングを始めるにあたって特別な道具は必要ありません。猫への愛情と少しの探究心があれば、誰でも始められるのが魅力です。街歩きや旅の合間に猫と出会ったら、足を止めて、しばし眺めてみてはいかがでしょうか。

こんなところがウォッチングの魅力！

街ねこウォッチングの必携アイテム

猫それぞれの個性や生き様が見えてくる 猫の知られざる意外な一面が見えてくる 猫を探して歩いているうちに、知らなかった街の様子も見えてくる（路地裏に素敵なカフェがあったとか） ちょっとした道具さえあれば誰でも始められる 自由研究のテーマにもぴったり！ これまでとは違った視点で猫を見ることができるようになる

観察にあたって用意するものは、筆記用具、デジカメかスマホ、履き慣れた靴。そして、猫の特徴を記録するための「個体識別カード」です。カードはハガキサイズなので、道具を一式揃えても、小さめのバッグに収まります。

服装は動きやすいカジュアルな装いがおすすめ。夏はタオルや飲み物を入れたマイボトル、冬はカイロを忍ばせるなど、季節に応じてアイテムを追加しても。周囲の人から怪しまれないように、手作りの腕章（例えば「街ねこ調査中」など）があれば完璧です。

個体識別カード

観察する猫の特徴や性別などを記録するカード。汚れたり折れたりしないよう、クリアホルダーに入れるか、バインダーなどに綴じて持ち歩くのもいいでしょう。

ペンや色鉛筆

メモをとるための筆記具と、猫の毛色や柄をカードに描き込むための色鉛筆。猫の写真を撮る場合、色鉛筆は携帯しなくてもかまいません。

デジタルカメラor スマホ

猫がすぐに逃げてしまうことも多いので、デジカメかスマホのカメラで写真を何枚か撮っておくと安心です。猫にも周りの人にも迷惑をかけないよう、注意して撮影しましょう。

歩きやすい靴

スニーカーや軽いショートブーツなど、歩き回るのに適した靴を選びましょう。靴ずれの恐れがある新品より、履き慣れた靴がおすすめです。

【出典】『猫柄図鑑』監修：山根明弘