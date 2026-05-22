日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3015（+37.0 +1.24%）
ホンダ 1392（+8 +0.58%）
三菱ＵＦＪ 3081（+14 +0.46%）
みずほＦＧ 7369（+68 +0.93%）
三井住友ＦＧ 6073（+42 +0.70%）
東京海上 7690（-7 -0.09%）
ＮＴＴ 155（+1.3 +0.85%）
ＫＤＤＩ 2723（+5 +0.18%）
ソフトバンク 224（-0.5 -0.22%）
伊藤忠 1952（+3 +0.15%）
三菱商 5441（+30 +0.55%）
三井物 5690（+28 +0.49%）
武田 5240（+60 +1.16%）
第一三共 2646（-18.5 -0.69%）
信越化 6894（+37 +0.54%）
日立 5170（+47 +0.92%）
ソニーＧ 3587（+33 +0.93%）
三菱電 6113（+44 +0.72%）
ダイキン 23690（+15 +0.06%）
三菱重 4011（+53 +1.34%）
村田製 6773（+46 +0.68%）
東エレク 49497（+697 +1.43%）
ＨＯＹＡ 26860（+280 +1.05%）
ＪＴ 6229（-4 -0.06%）
セブン＆アイ 1889（-5.5 -0.29%）
ファストリ 73986（+686 +0.94%）
リクルート 9627（+63 +0.66%）
任天堂 7339（+65 +0.89%）
ソフトバンクＧ 6420（+381 +6.31%）
キーエンス（普通株） 77110（+150 +0.19%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3015（+37.0 +1.24%）
ホンダ 1392（+8 +0.58%）
三菱ＵＦＪ 3081（+14 +0.46%）
みずほＦＧ 7369（+68 +0.93%）
三井住友ＦＧ 6073（+42 +0.70%）
東京海上 7690（-7 -0.09%）
ＮＴＴ 155（+1.3 +0.85%）
ＫＤＤＩ 2723（+5 +0.18%）
ソフトバンク 224（-0.5 -0.22%）
伊藤忠 1952（+3 +0.15%）
三菱商 5441（+30 +0.55%）
三井物 5690（+28 +0.49%）
武田 5240（+60 +1.16%）
第一三共 2646（-18.5 -0.69%）
信越化 6894（+37 +0.54%）
日立 5170（+47 +0.92%）
ソニーＧ 3587（+33 +0.93%）
三菱電 6113（+44 +0.72%）
ダイキン 23690（+15 +0.06%）
三菱重 4011（+53 +1.34%）
村田製 6773（+46 +0.68%）
東エレク 49497（+697 +1.43%）
ＨＯＹＡ 26860（+280 +1.05%）
ＪＴ 6229（-4 -0.06%）
セブン＆アイ 1889（-5.5 -0.29%）
ファストリ 73986（+686 +0.94%）
リクルート 9627（+63 +0.66%）
任天堂 7339（+65 +0.89%）
ソフトバンクＧ 6420（+381 +6.31%）
キーエンス（普通株） 77110（+150 +0.19%）