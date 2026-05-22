日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3015（+37.0　+1.24%）
ホンダ　1392（+8　+0.58%）
三菱ＵＦＪ　3081（+14　+0.46%）
みずほＦＧ　7369（+68　+0.93%）
三井住友ＦＧ　6073（+42　+0.70%）
東京海上　7690（-7　-0.09%）
ＮＴＴ　155（+1.3　+0.85%）
ＫＤＤＩ　2723（+5　+0.18%）
ソフトバンク　224（-0.5　-0.22%）
伊藤忠　1952（+3　+0.15%）
三菱商　5441（+30　+0.55%）
三井物　5690（+28　+0.49%）
武田　5240（+60　+1.16%）
第一三共　2646（-18.5　-0.69%）
信越化　6894（+37　+0.54%）
日立　5170（+47　+0.92%）
ソニーＧ　3587（+33　+0.93%）
三菱電　6113（+44　+0.72%）
ダイキン　23690（+15　+0.06%）
三菱重　4011（+53　+1.34%）
村田製　6773（+46　+0.68%）
東エレク　49497（+697　+1.43%）
ＨＯＹＡ　26860（+280　+1.05%）
ＪＴ　6229（-4　-0.06%）
セブン＆アイ　1889（-5.5　-0.29%）
ファストリ　73986（+686　+0.94%）
リクルート　9627（+63　+0.66%）
任天堂　7339（+65　+0.89%）
ソフトバンクＧ　6420（+381　+6.31%）
キーエンス（普通株）　77110（+150　+0.19%）