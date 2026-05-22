東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.98 高値159.34 安値158.81
159.81 ハイブレイク
159.57 抵抗2
159.28 抵抗1
159.04 ピボット
158.75 支持1
158.51 支持2
158.22 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1619 高値1.1635 安値1.1576
1.1703 ハイブレイク
1.1669 抵抗2
1.1644 抵抗1
1.1610 ピボット
1.1585 支持1
1.1551 支持2
1.1526 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3431 高値1.3455 安値1.3392
1.3523 ハイブレイク
1.3489 抵抗2
1.3460 抵抗1
1.3426 ピボット
1.3397 支持1
1.3363 支持2
1.3334 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7867 高値0.7904 安値0.7858
0.7941 ハイブレイク
0.7922 抵抗2
0.7895 抵抗1
0.7876 ピボット
0.7849 支持1
0.7830 支持2
0.7803 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値158.98 高値159.34 安値158.81
159.81 ハイブレイク
159.57 抵抗2
159.28 抵抗1
159.04 ピボット
158.75 支持1
158.51 支持2
158.22 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1619 高値1.1635 安値1.1576
1.1703 ハイブレイク
1.1669 抵抗2
1.1644 抵抗1
1.1610 ピボット
1.1585 支持1
1.1551 支持2
1.1526 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3431 高値1.3455 安値1.3392
1.3523 ハイブレイク
1.3489 抵抗2
1.3460 抵抗1
1.3426 ピボット
1.3397 支持1
1.3363 支持2
1.3334 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7867 高値0.7904 安値0.7858
0.7941 ハイブレイク
0.7922 抵抗2
0.7895 抵抗1
0.7876 ピボット
0.7849 支持1
0.7830 支持2
0.7803 ローブレイク