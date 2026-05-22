東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.98　高値159.34　安値158.81

159.81　ハイブレイク
159.57　抵抗2
159.28　抵抗1
159.04　ピボット
158.75　支持1
158.51　支持2
158.22　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1619　高値1.1635　安値1.1576

1.1703　ハイブレイク
1.1669　抵抗2
1.1644　抵抗1
1.1610　ピボット
1.1585　支持1
1.1551　支持2
1.1526　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3431　高値1.3455　安値1.3392

1.3523　ハイブレイク
1.3489　抵抗2
1.3460　抵抗1
1.3426　ピボット
1.3397　支持1
1.3363　支持2
1.3334　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7867　高値0.7904　安値0.7858

0.7941　ハイブレイク
0.7922　抵抗2
0.7895　抵抗1
0.7876　ピボット
0.7849　支持1
0.7830　支持2
0.7803　ローブレイク