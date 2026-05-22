【マルコとマルオの10日間】エポスカード払いで10％オフ！総額100万円分のポイントが当たるキャンペーンも《5月31日まで》

ファッションビルを展開するマルイは、2026年5月22日から31日までの10日間、マルイ・モディ全店とマルイのネット通販「マルイウェブチャネル」で、エポスカード会員向けの優待キャンペーン「マルコとマルオの10日間」を開催します。

今回は「食遊館」も3店舗限定で10％オフの仲間入り！

「マルコとマルオの10日間」は、期間中に店舗とウェブのお買い物でエポスカードのクレジットで支払いをすると10％オフになる、年に数回の人気企画です。

ファッションやコスメはもちろん、店内のカフェ・レストランなどのグルメ、ネイル・マッサージなどのリラクゼーションサービスも10％オフで利用できます。

今回はさらに、これまで優待キャンペーンの対象外だった「食遊館」が、北千住マルイ・マルイファミリー溝口・マルイファミリー志木の3店舗限定で対象に加わりました。

日々の食品やちょっとリッチな気分になれる惣菜を10％オフで購入できます。

エポスカードをまだ持っていない人も、新規入会で当日から10％オフでお買い物ができます。

しかも、入会特典として2000円分のクーポンがもらえます。

なお、スマホ決済（Apple Pay、Google Pay、QUICPay、おさいふケータイなど）による支払いは割引対象外です。

春から夏へと季節が変わっていくこの時期に、服の買い替えや紫外線対策グッズを揃えるのにもピッタリの機会です。

合計560人にポイントが当たるキャンペーン

5月31日までの期間限定で、「エポスdeチャンス！ 総額100万円分エポスポイントが当たる！」キャンペーンを開催しています。

エポスNetからキャンペーンにエントリーのうえ、マルイ・モディ各店でエポスカードを利用すると、合計3000円ごとに1口として、自動的に抽選に参加できます。

1等は5万円分のエポスポイントが10人に、2等は5000円分が50人に、3等は500円分が500人に当たります。

ポイントの付与は8月の予定です。

静岡モディ、マルイウェブチャネルは対象外となります。

エントリーなどの詳細は、キャンペーンページで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部