“ブラジルの声”と称される音楽家、ミルトン・ナシメントの音楽ドキュメンタリー映画『Milton Bituca Nascimento（原題）』が、『ビトゥーカ ミルトン・ナシメント フェアウェルツアー』の邦題で7月3日より恵比寿ガーデンシネマ、アップリンク吉祥寺、テアトル梅田ほかで公開されることが決定した。

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本作は、ナシメントが80歳を迎えた2022年に、ブラジル国内はもとより欧米17都市を5カ月にわたって巡った最後のワールドツアー「A Última Sessão de Música」 に密着するとともに、その音楽と人生の軌跡を辿る音楽ドキュメンタリー。映画のタイトルとなっている “ビトゥーカ”はタバコの吸い殻を意味し、幼い頃唇を尖らせる癖があったミルトンの愛称から取られている。

聖地であるミナス・ジェライスの風土に根ざし、ブラジル音楽、ジャズ、フォークを横断する独自の音楽言語を築き上げ、1972年に発表したアルバム『Clube da Esquina』に象徴される革新的な作品群によって、20世紀以降の音楽に新たな地平を切り開いてきたナシメント。カエターノ・ヴェローゾ、クインシー・ジョーンズ、スパイク・リーら、彼を崇敬するジャンルも国境も越えた総勢57人の証言が、その存在が音楽史に刻んできた影響と広がりを立体的に浮かび上がらせる。

あわせて公開されたポスタービジュアルは、『桐島です』などの千葉健太郎がデザインを手がけ、彼を敬愛してやまない57人の世界的巨匠たちの名前を、ミルトンの名を囲むようにブラジル的なタイポグラフィーで大胆に配置。ミルトンのアルバム群で幾度となく印象的に用いられてきた“横顔”がモチーフに据えられている。なお、キャッチコピーは、ミルトンの代表曲「Travessia」の歌詞「Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver.（あなたが去って、僕の人生は夜になった）」に捧げられたものとなっている。

なお、本作のプロモーション全般の監修は、ブラジル音楽紹介の第一人者である、音楽プロデューサーの中原仁が担当している。

さらに、ビデオクリエイターの武部由子と、映画・映像制作・編集の第一人者として知られる宮澤誠一（日本大学名誉教授）が共同制作した予告編も公開。“神の声”とも称されるミルトンの歌声を“エコー＝残響”として捉え、その声が時代や国境を超え、今なお世界中の人々の心を震わせ続けていることを表現している。（文＝リアルサウンド編集部）