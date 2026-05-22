6月19日に公開されるマッツ・ミケルセン主演映画『さよなら、僕の英雄』の本予告と新場面写真が公開された。

参考：マッツ・ミケルセンがビートルズ風衣装に 『さよなら、僕の英雄』メインビジュアル公開

本作は、『愛を耕すひと』の脚本などでも知られ、これまで数々の作品でミケルセンとタッグを組んできたアナス・トマス・イェンセンの監督6作目となるヒューマンドラマ。2025年の第82回ヴェネチア国際映画祭アウト・オブ・コンペティション部門でワールドプレミア上映され、本国デンマークでは実写映画における興行記録を塗りかえて歴代1位に輝き、ロバート賞では13部門14ノミネートを果たして観客賞を受賞した。

強盗事件での服役を終えたアンカー（ニコライ・リー・コス）は、事件の際に大金を隠した兄と15年ぶりに再会する。しかし兄のマンフレル（マッツ・ミケルセン）はその隠し場所を忘れ、さらには自身をジョン・レノンだと思い込んでいた。2人は大金の入ったバッグを探す旅にでるが、やがてそれは自分が何者かを見つめ直す旅へと変化していく。

ミケルセンは記憶を失った兄・マンフレルを演じ、弟・アンカー役はミケルセンと同じくこれまでイェンセン監督作品に出演し続けているニコライ・リー・コスが務めた。

本作に出演しているコスの53歳の誕生日である本日5月22日に公開された予告編は、アンカー（ニコライ・リー・コス）が強盗事件で手に入れた大金を逮捕前に兄マンフレル（マッツ・ミケルセン）へ託す場面からスタート。「この鍵を飲み込んで」と鍵を渡されると、ためらいもなしにすぐに飲み込むマンフレル。そして森に大金を隠すように頼まれる。映像はそれから15年後へ。出所したアンカーを待っていたのは、すっかり自分をジョン・レノンだと思い込んでいる兄だった。以前の記憶を呼び起こすため医師とアンカーは、ビートルズを再結成することを決意。マンフレルは、入れ替わりでポール・マッカートニーとジョージ・ハリスンになる男と、自称リンゴ・スターと共にバンドを始めることになるが、うまくいくわけもなく、事態は思わぬ大騒動へと発展していくのだった。

あわせて、コスの表情を収めた新場面写真が公開された。（文＝リアルサウンド編集部）