老健施設の入所条件や費用、他施設との違いをわかりやすく解説！

介護老人保健施設（老健）は、病院と自宅の中間地点として、リハビリや医療ケアを受けながら在宅復帰を目指す公的な介護保険施設です。入所には原則要介護1以上で病状が安定していることなどの条件があり、医師や多職種チームが生活を支えます。費用は入居一時金が不要で、介護保険の自己負担分に居住費・食費を加えた月額負担が中心です。また、特養や介護医療院、有料老人ホームとは、役割や入所期間の位置づけが大きく異なる点も解説します。

監修医師：

伊藤 規絵（医師）

旭川医科大学医学部卒業。その後、札幌医科大学附属病院、市立室蘭総合病院、市立釧路総合病院、市立芦別病院などで研鑽を積む。2007年札幌医科大学大学院医学研究科卒業。現在は札幌西円山病院神経内科総合医療センターに勤務。2023年Medica出版社から「ねころんで読める歩行障害」を上梓。2024年4月から、FMラジオ番組で「ドクター伊藤の健康百彩」のパーソナリティーを務める。またYou tube番組でも脳神経内科や医療・介護に関してわかりやすい発信を行っている。診療科目は神経内科（脳神経内科）、老年内科、皮膚科、一般内科。医学博士。日本神経学会認定専門医・指導医、日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医、日本老年医学会専門医・指導医・評議員、国際頭痛学会(Headache master)、A型ボツリヌス毒素製剤ユーザ、北海道難病指定医、身体障害者福祉法指定医。

老健施設とは

老健施設（介護老人保健施設）は、リハビリや医療ケアを受けながら在宅復帰を目指す、公的な介護保険施設です。

老健施設の定義

老健施設（介護老人保健施設）は、介護が必要な高齢の方が、在宅復帰を目指して一定期間入所し、リハビリテーションや医療ケア、日常生活支援を受けるための公的な介護保険施設です。

主な対象は、病状が安定しており、病院での治療は一段落したものの、自宅での生活にはまだ不安がある要介護1以上の方とされています。理学療法士や作業療法士などによるリハビリ、医師や看護師による健康管理、介護職による食事・入浴・排泄などの支援を一体的に提供し、身体機能や生活能力の維持・向上を図ります。

また、ご家族の介護負担軽減や在宅生活の継続も重要な役割であり、多職種が連携して退所後の生活を見据えた支援計画を立てることが老健施設の大きな特徴です。

参照：『どんなサービスがあるの？ - 介護老人保健施設（老健）』（厚生労働省）

制度上の位置付け

介護保険法に基づく介護保険施設の一つとして位置付けられており、介護老人福祉施設（特養）や介護医療院と並ぶ公的施設です。制度上は、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護や医学的管理下の介護、機能訓練、必要な医療、日常生活上の世話の提供を目的とする施設と定義されています。また、原則として都道府県知事の許可を受けて開設され、介護保険から介護給付費が支払われる施設サービスとして位置付けられる点も重要です。医療法などの関係法令とも連動しつつ、在宅復帰を重視する中間施設として政策的役割を担っていることが、老健の制度上の大きな特徴です。

参照：『介護老人保健施設 （参考資料）』（厚生労働省）

ほかの高齢者施設との違い

老健施設は病院と自宅の中間に位置づけられ、在宅復帰を目指してリハビリや医療ケアを集中的に行うことが特徴です。特別養護老人ホーム（特養）が、要介護3以上の重度の方を対象に、生活の場として長期・終身利用を前提とするのに対し、老健は要介護1以上で病状が安定した方を対象に、原則3～6ヶ月程度の一時的な入所を想定している点が違います。 また、老健は医師の常勤配置やリハビリ専門職による機能訓練設備が整っており、医療・リハビリ体制が手厚い一方、有料老人ホームのような居住性やホテル的サービスよりも、在宅復帰に向けた支援に重点が置かれていることも、ほかの高齢者施設との大きな違いです。

参照：『介護保険と老健施設』（全国老人保健施設協会）

老健施設の利用条件と生活

要介護認定を受け病状が安定した方が対象となり、医療的ケアやリハビリを受けながら、食事や入浴など日常生活全般の支援を受けて暮らします。

入所条件

入所条件は、介護保険の要介護認定を受けていることが大前提です。通常は65歳以上で要介護1～5の認定を受けた方が対象ですが、40～64歳でも特定疾病により要介護認定を受けていれば利用できる場合があります。また、病状が安定しており入院治療を必要としないこと、リハビリテーションや日常生活動作の維持・回復のために医療・介護サービスを必要としていることも重要な条件です。さらに、暴力行為が強い場合など安全性の高い集団生活が難しいケースでは受け入れが制限されることもあり、最終的な可否は診療情報や面談を踏まえて施設ごとに判断されます。

入所期間の目安

介護保険上の厳密な上限は定められていませんが、在宅復帰を目指す中間施設の性格上、原則として3～6ヶ月程度の一時的な利用が想定されています。在宅生活に戻れるかどうかは、3ヶ月ごとなどのタイミングでカンファレンスや入所継続検討会議が行われ、心身機能の回復状況やご家族の介護力、在宅サービスの利用見込みなどを総合的に評価したうえで判断されます。

実際には、厚生労働省の調査では平均在所期間が9～10ヶ月前後とされるなど、地域や施設の方針によって入所期間には幅がありますが、終の棲家として長期入所する施設ではないことを理解しておくことが大切です。

参照：『介護老人保健施設』（厚生労働省）

医療やリハビリ体制

医師が常勤し、看護師と連携しながら入所者の全身状態を継続的に管理し、必要な医療処置や急変時対応を行います。理学療法士（PT）・作業療法士（OT）・言語聴覚士（ST）などのリハビリ専門職が配置され、歩行訓練や筋力トレーニング、食事・トイレ動作など日常生活動作（ADL）に直結した個別リハビリを実施し、在宅復帰に向けて身体機能と生活能力の向上を図ります。多職種カンファレンスによりリハビリ計画とケアプランを共有し、リハビリと介護ケア、栄養管理を一体的に提供する点が、老健の医療・リハビリ体制の大きな特徴です。

参照：『介護老人保健施設 （参考資料）』（厚生労働省）

一日の流れと生活の様子

老健施設での一日は、規則正しい生活リズムのなかで医療・介護・リハビリがバランスよく組み込まれていることが少なくないです。朝は起床・整容・バイタルチェックから始まり、朝食後に個別リハビリや体操、レクリエーションなどが行われます。午前中のプログラムの後は休憩や自由時間をはさみ、昼食後には入浴介助や午後のリハビリ、趣味活動、クラブ活動などが予定されることが一般的です。

夕方にはおやつや談話の時間を過ごし、夕食後は服薬や就寝前ケアを受けて休まれます。スタッフは、一人ひとりの心身の状態に合わせて声かけや見守りを行いながら、リハビリで培った動作を日常生活のなかでも活かせるように支援します。

参照：『一日の流れ（入所）』（介護老人保健施設 竜間之郷【大阪府大東市】）

老健施設の費用とメリット・デメリット

老健施設は入居一時金が不要で、公的保険が適用されるため費用を抑えながら、医療ケアとリハビリを受けられる点がメリットですが、在宅復帰を前提とした中長期の一時利用であり、居住性や自由度には制約があるデメリットもあります。

入所時の費用目安と月額費用の目安

民間の有料老人ホームと異なり入居一時金や高額な初期費用は原則必要なく、入所時にかかるのは日割りの利用料や保証金・預かり金など、施設ごとの少額な費用が中心です。月額費用の目安は、介護保険サービスの自己負担分（1～3割）に居住費・食費・日常生活費、各種加算（リハビリや医療体制など）を合わせて、おおよそ8万～15万円程度に収まることが少なくないです。多床室か個室か、要介護度、利用者の負担限度額段階によって自己負担額は変動し、ユニット型個室や特別室を選ぶ場合は月額15万～20万円前後になるケースもあるので、予算と希望する居室タイプを踏まえてシミュレーションしておくと安心感が高まります。

参照：

『老健（介護老人保健施設）の費用の目安は？費用シミュレーションをして資金計画を立てよう』（ケアスル 介護）

『【料金表あり】老健（介護老人保健施設）の費用と軽減制度・医療費控除を解説』（みんなの介護）

老健施設のメリット

医療ケア、リハビリ、費用面、在宅復帰支援の4点に集約されます。医師や看護師が常駐し、服薬管理や体調変化への対応が受けられるため、持病のある方でも安心感を持って生活できます。また、理学療法士や作業療法士などによるリハビリが体系的に提供され、退院直後の時期に集中的な機能回復を図れることも大きな利点です。公的な介護保険施設であり、入居一時金が不要なうえ、自己負担は1～3割で済むため、民間の有料老人ホームと比べて月額費用を抑えやすい点です。さらに、在宅復帰を前提とした多職種連携の支援が整っており、家族への介護指導や在宅サービス調整を含めて、自宅生活への橋渡し役を担ってくれることも、老健ならではのメリットです。

老健施設のデメリット

長期入所のしにくさ、生活の自由度、居住環境、入所調整の負担などにあります。老健は在宅復帰を目的とした中間施設のため、原則として長期・終身利用には向かず、3～6ヶ月ごとに退所の可否が見直されることが少なくないです。そのため、身体機能が重度化して在宅復帰が難しくなった場合には、あらためて特養や他施設を探す必要があり、ご家族の負担になることがあります。また、公的施設として人員配置や安全面を重視している分、門限や外出・外泊に一定の制限があり、レクリエーションや食事内容も施設の標準に合わせざるをえません。設備や居室も多床室が中心で、プライバシーやホテルのような居住性を重視する方には物足りなく感じられる可能性がある点もデメリットです。

老健施設の選び方のポイント

老健施設を選ぶ際は、医療・リハビリ体制や職員配置、居室環境、費用、在宅復帰支援の経験などを比較し、ご本人の状態や家族の希望に合うかの確認が大切です。

リハビリ体制の充実度

リハビリ体制がどれだけ充実しているかの確認がとても重要です。まず、理学療法士（PT）・作業療法士（OT）・言語聴覚士（ST）などのリハビリ専門職が十分に配置されているか、個別リハビリの時間や頻度がどの程度確保されているかをチェックするとよいです。 また、歩行訓練や筋力トレーニングだけでなく、更衣・トイレ・入浴など日常生活動作（ADL）に直結した訓練や、自宅環境を想定した実践的なリハビリが行われているかも、在宅復帰の成否を左右します。多職種カンファレンスでリハビリ計画を定期的に見直し、目標やプログラムを柔軟に調整している施設は、利用者一人ひとりの状態変化に合わせたきめ細かな支援が期待できるので、見学時に説明を受けながら確認しておくと安心感が高まります。

医療連携の有無

どの程度の医療連携体制が整っているかを確認しておくことが重要です。老健は医師や看護師が配置され、日常的な健康管理や急変時対応を行いますが、それに加えて、近隣の病院・診療所など協力医療機関との連携がどれだけ実効性をもって機能しているかがポイントです。具体的には、入所者の病状が急変した際に、協力医療機関の医師が診療し、必要に応じて原則入院を受け入れる体制があるか、夜間・休日も含めて相談・診療体制が確保されているかなどの確認が大切です。さらに、かかりつけ医との情報共有や、退院・退所時の引き継ぎ、薬剤調整での連携の有無も重要なポイントです。パンフレットや見学時の説明で医療連携の仕組みを確認しておくことをおすすめします。

費用や立地条件のバランス

費用と立地条件のバランスをどう取るかが大きなポイントです。老健は有料老人ホームなどに比べて月額費用を抑えやすい一方で、都市部か地方か、最寄り駅からのアクセスや送迎の有無によって、ご家族の通いやすさや面会頻度が大きく変わります。費用だけを優先して遠方の施設を選ぶと、急な呼び出し時や看取りの場面で通う負担が重くなりやすいため、ご家族の生活圏から無理のない距離かどうかも確認したいところです。また、同じエリアでも多床室中心で安価な施設から、個室やユニット型でやや高めの施設まで幅があるので、ご本人の希望する生活環境と予算の上限を確認し、候補施設をいくつか見学しながら、費用と立地の落としどころを探していくことが大切です。

まとめ

老健施設は、病院と自宅の中間施設として、医療ケアとリハビリを受けながら在宅復帰を目指せる公的な介護保険施設です。入所には要介護認定や病状の安定などの条件があり、平均的な入所期間は数ヶ月から1年程度とされ、終の棲家より「自宅や次の施設へつなぐ場」として位置づけられます。費用面では入居一時金が不要で、介護保険の自己負担分に居住費・食費などを加えた月額負担となり、民間施設より抑えやすい傾向があります。一方で、在宅復帰前提のため長期入所には向きにくく、多床室中心で生活の自由度にも一定の制約があります。老健を検討する際は、入所条件や医療・リハビリ体制、費用、立地などを総合的に比較し、ご本人とご家族の希望に合うか丁寧に考えることが大切です。

参考文献

『どんなサービスがあるの？ - 介護老人保健施設（老健）』（厚生労働省）

『介護老人保健施設 （参考資料）』（厚生労働省）

『介護保険と老健施設』（全国老人保健施設協会）

『介護老人保健施設』（厚生労働省 ）

『一日の流れ（入所）』（介護老人保健施設 竜間之郷【大阪府大東市】）

『老健（介護老人保健施設）の費用の目安は？費用シミュレーションをして資金計画を立てよう』（ケアスル 介護）

『【料金表あり】老健（介護老人保健施設）の費用と軽減制度・医療費控除を解説』（みんなの介護）