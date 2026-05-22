米国市場データ ＮＹダウは276ドル高と02月10日以来、3ヵ月半ぶりに最高値を更新 （5月21日）
― ダウは276ドル高と02月10日以来、3ヵ月半ぶりに最高値を更新、米国とイランの和平協議への期待から買われる ―
ＮＹダウ 50285.66 ( +276.31 )
Ｓ＆Ｐ500 7445.72 ( +12.75 )
ＮＡＳＤＡＱ 26293.10 ( +22.74 )
米10年債利回り 4.571 ( -0.018 )
ＮＹ(WTI)原油 96.35 ( -1.91 )
ＮＹ金 4542.5 ( +7.2 )
ＶＩＸ指数 16.76 ( -0.68 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 62190 ( +650 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 62190 ( +650 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 50285.66 ( +276.31 )
Ｓ＆Ｐ500 7445.72 ( +12.75 )
ＮＡＳＤＡＱ 26293.10 ( +22.74 )
米10年債利回り 4.571 ( -0.018 )
ＮＹ(WTI)原油 96.35 ( -1.91 )
ＮＹ金 4542.5 ( +7.2 )
ＶＩＸ指数 16.76 ( -0.68 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 62190 ( +650 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 62190 ( +650 )
※( )は大阪取引所終値比
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