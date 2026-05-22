― ダウは276ドル高と02月10日以来、3ヵ月半ぶりに最高値を更新、米国とイランの和平協議への期待から買われる ―

ＮＹダウ 　　　50285.66 ( +276.31 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7445.72 ( +12.75 )
ＮＡＳＤＡＱ 　26293.10 ( +22.74 )
米10年債利回り　　4.571 ( -0.018 )

ＮＹ(WTI)原油 　　96.35 ( -1.91 )
ＮＹ金 　　　　　4542.5 ( +7.2 )
ＶＩＸ指数　　　　16.76 ( -0.68 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　62190 ( +650 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　62190 ( +650 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース