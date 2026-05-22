銀傘に落ちる雨音を聞きながら、記者席で待っていた。試合開始遅れのアナウンスがあり、場内には柳ジョージ＆レイニーウッドの『雨に泣いてる…』が流れていた。

「今日は中止やろう」とOB室で会った前監督で球団顧問の岡田彰布が話していた。この時点ではまだ降っていなかったが、岡田の天気予報はよく当たる。開始予定時刻の午後6時にザーッときて、6時20分、中止が決まった。

雨は降っているが、センターポールの旗は左へなびいていた。浜風だ。風に運ばれ、潮の香りが漂っていた。＜走り梅雨 山の匂ひを 近うせり＞と兵庫県出身の俳人、岩田沙悟浄の句にある。

走り梅雨は＜本格的な梅雨入りの前に現れる梅雨に似た雨＞だと倉嶋厚・原田稔編著『雨のことば辞典』（講談社学術文庫）にある。解説がある。＜しとしとと降りつづく憂鬱（ゆううつ）な梅雨であるが、稲の生育にとってはなくてはならない自然現象であり、農家の人々は「走り梅雨」によって雨の訪れを感じ、ほっと胸をなでおろすのではないだろうか＞。

野球は農業と似ている。1980年代に活躍した野球批評家・草野進は＜監督業とは年ごとの収穫を期待される農民のようなものだ＞と著書『どうしたって、プロ野球は面白い』（中央公論社）に書いた。野球史家・佐山和夫は「野球と農業は非常に関係性が深い」と話していた。「たとえば野球場は古くはフィールドと呼ばれていました。草原です。スタジアムができる前は皆、フィールドで遊んだわけです。ブルペンも元の意味は“牛の囲い”でしょう。野球には農に関係した言葉がいくらもあります」

ならば、雨もまた良しだ。季節は二十四節気の小満（しょうまん）に入った。秋にまいた麦の穂が順調に育っていることを確認した農家の人々が、ひとまず「少し安堵（あんど）して心が満たされる」という「小さな満足」の意味だと伝わる。

阪神は故障続きだったドラフト1位の新人・立石正広が1軍デビューを果たした。立石獲得当時に描いたであろう陣容である。しかも2試合続けて安打を放った。

この「小さな成功」を喜びたい。それが幸せになる秘訣（ひけつ）である。「小さな満足」を重ねることで、実りの秋に向かいたい。 ＝敬称略＝ （編集委員）