プロボクシング前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）が21日、自身のSNSを更新して退院を報告した。2日に東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）と対戦し、左眼窩（がんか）底骨折の手術を受けていた。

中谷はインスタグラムに、サングラスをかけてちょうネクタイを結んだスーツ姿の写真を投稿。「術後の経過も順調で無事に退院させていただきました！焦らずに回復に専念していきます。感謝！感謝！」とつづった。

中谷は井上戦に0―3で判定負けし、プロ33戦目で初黒星。試合後半に優勢なラウンドをつくったものの、10回に偶然のバッティングで眉間から出血し、11回には井上の右アッパーを浴びて左目付近を負傷していた。試合翌日の再検査で眼窩（がんか）底骨折と診断され、入院していた。

12日に更新したインスタグラムでは「また皆さんに中谷潤人のボクシングを見ていただけるようしっかり回復していきます！」などとつづっていた。米リング誌によると、中谷を指導するルディ・エルナンデス・トレーナーは「3、4カ月後にトレーニングを再開する見込み」と話している。