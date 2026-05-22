【GU・ブラトップ比較】どっちを選ぶのが正解？ 40・50代が参考にしたい「選び方のポイント」

下着を気にすることなくおしゃれを楽しめる、カップ付きブラトップ。「どれを買おう？」と迷っているなら、【GU（ジーユー）】のブラトップをチェックして。サイドのパワーネットが美しいバストラインを演出。安定感のある太めのアンダーゴムで、快適な着心地を実感できそうなのが魅力です。今回は、キャミソールタイプとタンクトップタイプ、2種類のブラトップを比較し、選び方のポイントをご紹介します。

機能性も◎ ヘルシーに肌見せできるキャミソール

【GU】「ブラフィールナローストラップキャミソール」\1,490（税込）

細めのストラップが特徴のブラトップは、ヘルシーな肌見せコーデを楽しみたい人におすすめ。デコルテがきれいに見えるスクエアネックで、シャツやジャケットのインナーとして使えば、センシュアルな抜け感を演出できます。ストレッチ素材で動きやすく、吸汗速乾、抗菌防臭といった機能性が備わっているのも嬉しいポイントです。

着回しやすい！ 1枚でも安心して使えるタンクトップ

【GU】「ブラフィールリブタンクトップ（A）」\1,490（税込）

露出控えめなタンクトップタイプのブラトップは、1枚着としても使いやすいのが魅力。体にほどよくフィットするリブ素材で、すっきりとした着こなしを楽しめます。ベーシックなクルーネックデザインなので、着回し力の高さにも期待大。こちらは抗菌防臭機能が付いています。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：伊村 真奈

ファッション記事執筆をメインに、FTN草創期からライターとして活動。自身も洋服をこよなく愛し、誰でもが気軽にオシャレを楽しめる記事コンテンツ制作に情熱を燃やし、大人のためのファッション情報をリサーチ & 収集。FTNを中心に執筆中。