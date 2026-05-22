人気ガールズグループのLE SSERAFIMのキム・チェウォンが、首の痛みにより一時活動を休止することを発表した。先日、首の痛みを訴え、病院で治療を受けたところ、一時安静にして回復に専念する必要があると医師団から言われたという。



【写真】首を負傷 一時休養を余儀なくされた人気グループのメンバー

所属事務所SOURCE MUSICは、次のように声明を出している。「キム・チェウォンは先日、首の痛みのために入院治療を受けました。 医療チームからは一定期間の安静と経過観察が必要との指示を受けております」



また、「所属アーティストの健康と安全を最優先」に考えているとして、「 医師の診断とキム・チェウォンの全体的な健康状態に基づき、活動復帰には十分な安静が必要であると判断いたしました」と続けている。



ニューアルバム「PUREFLOW」の発売を22日に控えるLE SSERAFIMは先月、先行シングル「CELEBRATION」をリリース。第2弾シングル「BOOMPALA」 の発表も間近に控えているところだが、予定されていた大学祭、Spotify PURE FLOWERS LIVE、音楽番組にチェウォンは参加しないという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）