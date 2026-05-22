政府が今年11月の発足を目指す防災庁の設置関連法案が19日、衆院本会議で可決され、衆院を通過。散会後には5分ほどの防災用ヘルメット着用訓練が行われたのだが、SNS 上ではツッコミの声が多発している。

訓練は、大規模地震発生を想定して緊急地震速報を流し、森英介議長が議事中断を表明するとともに全議員にヘルメット着用を呼びかけた。

議員らが応じ、座席下に備え付けられたヘルメットを取り出し着用。白い安全ヘルメットは、耳を通した顎ひもを顎の下で締めるタイプで、しっかり締めることは必須である。正しく締めなければ、地震の揺れや転倒の衝撃でヘルメットが外れ、頭部保護の機能を果たせなくなる。

ところが1人だけ、どうみてもふざけているようにうかがえる議員が存在。それは自民党の古屋圭司氏だ。古屋氏といえば、これまで当選13回を果たし、現在は衆院憲法審査会長を務める同党の重鎮の座に就く。

この日、報道カメラに捉えられた古屋氏は顎ひもを顎の下で留めずに、ひもが結ばれたままの状態でおでこの真ん中から顔面に垂らしながら、ヘルメットを頭上に乗せる無残な姿で14秒ほど全国ネットに公開された。

一部報道では、「まるで小学生が避難訓練でふざけているかのような」と古屋氏を表現。その一方で、石破茂前首相や岸田文雄元首相と雑談している様子も映像に収められていたのだが、石破氏と岸田氏は終始にこやかな表情を崩さず、古屋氏の“おふざけ”を指摘するようなそぶりは確認できなかった。

訓練後、「ここで議長からご講評を賜りたいと存じます」とアナウンスされ、“物々しかった”議場から笑い声と拍手が沸き起こった。これに議長は、「本日は議員各位のご協力により有意義な訓練となりました」と称賛し、「災害はいつ何時起きるか分かりません。そうした非常時には沈着かつ冷静に行動することが何より重要であり、そのためには日頃からの備えと訓練の積み重ねが不可欠です」と注意を促し、訓練を締めくくった。

すると、この映像に対して SNS 上では「防災意識が低すぎる訓練」「全くもって意味がない」「まるで余興」といったツッコミが殺到。あげく、複数の官僚らからもお叱りや苦言を呈する声が上がった。

地震大国の日本として、防災庁は不可欠。同庁がまともな役割を果たすためにもまずは政治家の防災意識が問われる。とくにオールドボーイズは、2011年の東日本大震災に国会で遭遇しているはずだ。まずは、模範を示してほしい限りである。