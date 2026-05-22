◆夫婦仲をジワジワと壊す「寝室での我慢」という、共働きの最悪なNG習慣

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

共働き夫婦ほど、「目覚まし問題」で消耗しています

夫婦は、寝室が一緒でも、それぞれの起床時刻が異なることが珍しくありません。実はこの小さなズレが、二人のパフォーマンスを削っているのです。

アラーム一つで、睡眠の「連続性」が損なわれています

例えば、夫は7時起き、妻は6時起きという状況を考えてみましょう。6時に鳴り響くアラームで、7時まで寝ていて良いはずのパートナーも一度目が覚めてしまいます。「あと1時間眠れる」と二度寝をしたとしても、一度分断された眠りは質が著しく低下します。

睡眠において重要なのは、単なる「長さ」ではなく「連続性」です。深い眠りの途中で強制的に覚醒させられると、脳の回復効率は劇的に下がります。本人は「夫婦そろっての拭えない疲れ」と思っていても、それが毎日続けば疲労は確実に蓄積していきます。

体感温度の「我慢」が、二人の関係を少しずつ削ります

もう一つ見落とされやすいのが、温度や明るさに対する「体感差」の問題です。「自分は少し肌寒いくらいがちょうどいい」という人もいれば、「足元が冷えると眠れない」という人もいます。

こうした好みの違いに対し、どちらかが毎晩我慢を強いられていると、眠りは浅くなります。眠りは「感情」ではなく「条件」で決まると考えています。どれほど相手を愛していても、身体が求める回復条件が満たされなければ休息は進みません。

「最近、些細なことで言い合いが増えた」「つい相手にきつく当たってしまう」……その背景には、慢性的な睡眠不足が潜んでいる可能性が非常に高いのです。

寝室の設計は、二人の関係を守る「戦略的選択」です

解決策は、どちらかが我慢することではありません。起床時間が異なるなら、耳元だけで鳴る振動タイプのアラームを使ったり、照明を刺激の少ない間接光に切り替えたりする工夫が必要です。

また、場合によっては「一定期間だけ寝室を分ける」という選択も検討すべきです。「別室＝不仲」と捉えるのは早計です。それは、互いの回復を尊重し、翌日のパフォーマンスを最大化するための前向きな「設計」なのです。

睡眠は根性ではなく環境の設計です。寝床内を33℃前後、湿度50％前後に整え、自然なS字の寝姿勢を守る。それと同じように、互いの生活リズムも設計の対象に含めましょう。仕事の成果は、家庭での良質な回復に支えられています。眠りを守ることは、結果として大切なパートナーを守ることにもつながるのです。

※本稿は『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。