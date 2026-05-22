2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。

気をつかっても関係は深まらない

初めて部下を持つと、多くの人がまず「いい関係を築かなければ」と考えます。

部下が話しかけやすい雰囲気をつくる。丁寧に話を聞く。困っていそうなら先回りして手を差し伸べる――。どれも大切な姿勢です。

けれど、ふとした瞬間に「自分は部下に気をつかいすぎているのではないか」と思うことがあるかもしれません。

おかしいと思ったのに言うべきことを飲み込んでしまう。

報告がないことが気になったが指摘しなかった。

きつく聞こえるのが怖くてほとんど指導できず放置してしまっている。

そんな違和感が積もるうち、「何を考えているかわからない」と、決定的な理由なく、部下に対して悪いイメージを持つようになるかもしれません。

「注意」や「指導」よりも効果的なひとこと

そうなる前にやるべきなのは、小さな気づきを口に出すことです。

それは、「注意」や「指導」とまではいかない、ちょっとしたひとこと。

「ちょっと今、反応がなかったから不安になったんだけど」

「こういうことを思ったんですけど、どうですかね」

「あれ、なんかわかりづらかった？」

と、こんなふうに、相手を観察して感じたことを素直に口に出してみる。

そうすることで、そこから対話が生まれ、ちょっとずつお互いの期待値を調整し、次第にうまく回るようになるでしょう。

完璧な人間はいない以上、100かゼロかの思考で相手とやり合っても、いつまでもメンバーの持ち味が活かされません。

いきなり否定したりすべてを受け入れたりしなくてもよいので、ただただ「受け止める」。

それは、「正しいことを言う」より、よっぽど効果があったりします。

今は、強くあることが花形だと思わされすぎている気がします。「リーダーシップ」が称揚されすぎて、「守りの業務」が軽視されていることもしばしば。

でも実際は、よく現場を見ていて、率直な弱さをぽろっと言ってくれるリーダーのほうが心を開きやすいということも大いにありますよね。

弱さを表明するのは容易ではないでしょう。だからこそ、決定的な一打ではなくて、もっと普段の会話から気づいた等身大の話を、その都度言い合えたら何よりだと思います。