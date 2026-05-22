夫の借金問題が闇社会にまで広がって……京都新聞の「女帝」と呼ばれた白石浩子氏がくぐり抜けた壮絶権力闘争

【前編を読む】「京都政財界の表も裏も知り尽くした「顔役」との飲みの席にも…京都新聞のオーナー家・白石家一族の驚愕の背景」

社長が隠していた100億円の負債

英司は、相続と事業継承にも備えていた。老境に入った古京が保有する京都新聞300万株は、英司が理事を務める「日本文化財団」へ移された。名誉会長に松下電器産業（現・パナソニック）創業者の松下幸之助が、顧問には当時の財界を代表する大物が名を連ねる財団で、浩子も理事に据えられていた。

表向き、白石家の事業継承は盤石に見えた。だが、その構図は、'83年1月27日、英司が転移性骨腫瘍で急逝したことで崩壊する。

浩子は、英司の株式や資産会社を引き継ぎ、財団の理事長職も継承した。事実上のオーナー家当主となり、英司の死後1ヵ月ほどで、京都新聞とKBSの会長にも就任する。

だが、彼女が同時に引き継いだのは、すでに導火線に火のついた負債だった。

浩子と京都新聞グループが直面した現実は想像以上に重かった。不動産開発などで膨らんだ負債を英司はKBSの簿外に隠していた。その額は100億円規模に達し、実態を知る者は一部に限られた。

また、英司自身の闇社会からの借り入れが浩子個人に大きな負担を強いた。これを端緒として、浩子をさらに追い詰めたのが、古京の妻・トミとの確執だった。

私は、自社の混乱に危機感を抱いた当時の京都新聞社員たちが経営中枢の動きを詳しく記録した内部資料を入手している。そこには、トミと浩子との関係は〈極端な不仲〉と記されていた。

原因は、英司の死後、浩子が古京の〈預金・証券など6億円分を勝手に持ち出し、借金の返済〉にあてたためとされている。同資料にはその後、古京への返済原資に窮した浩子が、京都新聞所有地の〈権利証〉まで動かして資金を捻出しようとしたと記される。社内では、告発論も浮上していたという。

火花散る権力闘争

浩子は、闇社会にまで広がっていた夫の借金問題と一族内部の抗争のただ中に置かれていたとみられる。

一方、グループ中枢では権力闘争が始まっていた。

新たに京都新聞の社長に就いた坂上守男は、英司時代の負の遺産処理に追われた。

対するKBSでは、英司の側近だった内田和隆が社長に昇格。英司とともに簿外債務の実態を知る数少ない人物であり、KBS再建の主導権を握っていた。

坂上と内田の対立点は明白だった。KBSの100億円もの簿外債務は、誰の責任なのか。親会社の京都新聞が負うべきか、KBS単体の問題として切り離すべきか。

もう一つの火種は、浩子が握る大量の京都新聞株だった。もしそれが外部へ流出すれば、経営権そのものが揺らぐ。夫の借金と相続問題に追い込まれた浩子の一挙手一投足は、京都新聞にとって企業統治上の重大リスクとなっていた。

その懸念は、翌'84年に現実味を帯びる。300万株を保有する日本文化財団で内紛が起きたのだ。浩子が、財団保有の京都新聞株や絵画資産を理事会に諮らず持ち出したとして理事側が反発し、対立が表面化。

最終的に資産は返還され、騒動はいったん収束するが、この一件は、浩子という個人に京都新聞の命運が左右されうる構造を浮き彫りにした。

このころ、京都新聞株をめぐって、水面下で動いていたのが山段芳春と許永中だった。

京都財界の裏面を握る山段は、社主・古京とも古くから通じていた。古京は、英司を後継者に据えるころから、山段に後ろ盾を求めていたとも言われる。京都新聞幹部の多くにとっても、山段は、記者時代から付き合いのある重要なネタ元だった。

許永中と一升酒を酌み交わし

一方の許は、内田と坂上が簿外債務の責任をめぐって対立する過程で、内田率いるKBSに深く食い込んでいた。

京都新聞の坂上とKBSの内田。そして、混乱のなかで外部勢力として存在感を増す山段と許。四者の思惑は複雑に交錯していたが、彼らに共通する関心は一つだった。浩子が影響力を持つ白石家と財団が保有する、半数を超える京都新聞株の行方である。全員が浩子と対立しながら、同時に、彼女との関係修復に躍起になっていた。

内紛が続くなか、先に局面打開へ動いたのは坂上だった。'85年6月3日。京都新聞会長・浩子と、同社長・坂上の間で、「確約書」が交わされる。

英司急死から2年余り。簿外債務、借金問題、財団内紛と続いた混乱の末にたどり着いた、いわば停戦協定だった。

文書は、まず浩子側に対し、白石家を代表する立場から、新聞事業の公益性を踏まえ、「節度あるオーナー」として「資本と経営の分離」を実現するよう求めている。

そのうえ、坂上について「社会通念上妥当と認められる期間」、社長の地位を保障し、退任後も「体面を保つにたりる処遇」を行うことまで盛り込まれていた。一見すれば、オーナー家と経営陣の役割分担を確認した穏当な取り決めにも見える。だが、文書の核心は別のところにあった。

坂上は、新聞社グループの経営・人事全般について、浩子の「意思を体して」職責を果たすと誓約している。さらに、白石家の地位や浩子の権限に対抗する社内外の勢力が現れた場合には、「抑制・排除するため全力を尽くさせる」とまで明記されていた。

つまり、この「確約書」は、坂上が経営執行権を握る代わりに、白石家の支配権を会社側が追認する取引だった。坂上にとっては経営の安定、浩子にとっては支配権の再確認という両者の利害が一致した合意文書だったのである。

のちに「女帝」と呼ばれる権力の、静かな始まりだった。

だが、KBSの簿外債務をめぐる火種まで消えたわけではなかった。

犬猿の仲が手打ち

英司の簿外債務をめぐり、KBSの内田は責任問題から京都新聞との距離を取り、浩子と対立していた。処理を託された許永中はKBS関連会社を足場に影響力を強め、残る焦点は、KBS会長でもある浩子との関係修復にあった。

ふたたび、東山の料亭・土井―。こうして、犬猿の仲となっていた京都新聞の坂上、KBSの内田ら両社の首脳が顔をそろえ、浩子を出迎えた。会を取り持った許は、浩子のために広島の銘酒・大吟醸ゴールド賀茂鶴を用意した。

酒豪の浩子の相手が務まるのは、その場で許しかいなかった。許は前掲の自叙伝でこう書いている。

「私と彼女が一升酒を酌み交わすことになった」

浩子は、高山登久太郎と許に丁寧に頭を下げ、上機嫌のまま帰っていったという。

この手打ちを経て、KBSはイトマン事件へと連なり、膨大な債務処理の泥沼に踏み込んでいく

（文中敬称略・以下次号）

【最初から読む→「害虫駆除」「門の開け閉め」まで会社に負担させ…京都に君臨した“女帝”がいた【KBS京都「146億円巨額債務」の前日譚】】

「週刊現代」2026年5月25日号より

【はじめから読む】「害虫駆除」「門の開け閉め」まで会社に負担させ…京都に君臨した”女帝”がいた【KBS京都「146億円巨額債務」の前日譚】