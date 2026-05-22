無印良品の新作バウム登場♡栄養補給できる食べきりサイズに注目

無印良品から、2026年5月27日(水)より、栄養補給をサポートする新作バウム5種が登場します。今回発売されるのは、「たんぱく質」「食物繊維」「鉄分」を手軽に摂れる食べきりサイズのバウムシリーズ。忙しい朝や軽食、おやつタイムにも取り入れやすく、毎日の食生活を無理なく整えたい方にぴったりなラインアップです♡

手軽に食べられる新作バウム

今回発売されるバウムは、既存サイズよりもコンパクトな約57gの食べきりサイズ。カット幅を細めにすることで、朝食を簡単に済ませたい時や、小腹が空いた時にも食べやすい仕様になっています。

1本あたり、たんぱく質は5.0g～6.7g、食物繊維は2.1g～4.6gを配合。「鉄分がとれるバウム」には鉄分2.6mgも含まれており、日常で不足しがちな栄養素を手軽に補えるのが魅力です。

甘い味わいだけでなく、総菜系フレーバーも揃っているため、その日の気分に合わせて選べるのもうれしいポイント♪朝ごはんの習慣化にも取り入れやすいシリーズです。

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気分で選べる全5種類

「たんぱく質がとれるバウム バナナ＆ヨーグルト」は、バナナピューレとヨーグルトを生地に練り込んだ爽やかな味わい。ほどよい甘さと軽やかな食感で、朝にも食べやすい仕上がりです。

「たんぱく質がとれるバウム エッグ＆チーズ」は、チーズパウダーを加えた甘さ控えめの総菜系フレーバー。チーズのコクを感じながらも重たくなりすぎず、軽食としても楽しめます。

「食物繊維がとれるバウム 豆乳＆きな粉」は、豆乳クリームときな粉を使用したやさしい味わい。香ばしさとまろやかさが広がります。

「食物繊維がとれるバウム トマト＆バジル」は、トマト100％ピューレとバジルピューレを練り込み、甘さを抑えた食事系バウムに。爽やかな風味が楽しめます。

「鉄分がとれるバウム チョコ＆オレンジ」は、濃厚なチョコ生地と、オレンジペースト入りの甘酸っぱい生地を重ねた2層仕立て。デザート感覚で楽しめる満足感のある味わいです。

毎日の習慣に取り入れて♡

無印良品の新作バウムは、忙しい毎日でも気軽に栄養補給をしたい方にぴったりのシリーズ。

コンパクトサイズで持ち歩きやすく、朝食や仕事の合間のおやつにも取り入れやすいのが魅力です♡

甘い系から総菜系まで揃った全5種類で、その日の気分やシーンに合わせた楽しみ方を見つけてみてはいかがでしょうか♪