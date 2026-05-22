【2026年最新】埼玉県民の「住みたい街（駅）」ランキング！ 2位は「浦和」、では1位は？
大東建託は、埼玉県居住の20歳以上の男女、2026年集計の1万628人を対象に「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜埼玉県版＞」に関するアンケートを実施しました。
今回は、その中の埼玉県民が選ぶ「住みたい街（駅）」の調査結果をランキング形式で紹介します（埼玉県居住者の2026年回答を首都圏内の駅を対象に集計）。
【5位までの全ランキング結果を見る】
JR線4路線が乗り入れる交通の便の良さに加え、駅周辺の商業施設や「文教都市」としての良好な教育環境が、幅広い層から高く支持されています。
新幹線を含む多くの路線が利用可能な巨大ターミナル駅であり、大型商業施設が集積する県内最大の繁華街としての利便性が圧倒的な人気を集めています。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、その中の埼玉県民が選ぶ「住みたい街（駅）」の調査結果をランキング形式で紹介します（埼玉県居住者の2026年回答を首都圏内の駅を対象に集計）。
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：浦和（JR京浜東北線）2位は、さいたま市浦和区に位置する浦和駅でした。
1位：大宮（JR京浜東北線）1位は、さいたま市大宮区に位置する大宮駅でした。
新幹線を含む多くの路線が利用可能な巨大ターミナル駅であり、大型商業施設が集積する県内最大の繁華街としての利便性が圧倒的な人気を集めています。
(文:All About ニュース編集部)