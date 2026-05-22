究極の国民車「カローラ」が一新！

2026年5月12日、トヨタは「カローラ」の一部改良を実施し、あわせて特別仕様車を発表しました。

カローラは1966年の誕生以来、60年にわたって進化を続けてきたトヨタを代表するモデルです。

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「プラスα」の思想を基本に、時代のニーズやユーザーの期待を超える価値を提供し続けてきました。

これまでに世界150以上の国と地域で販売されており、グローバル累計販売台数は5700万台を超えるなど、まさに世界を代表するクルマのひとつといえます。

現行モデルは12代目カローラシリーズで、セダン（カローラ）をはじめ、ステーションワゴンの「カローラツーリング」、5ドアハッチバックの「カローラスポーツ」、SUVの「カローラクロス」など多彩なラインアップを揃えています。

今回発表されたのは、このうちカローラとカローラツーリングの一部改良モデルおよび特別仕様車です。

そのうち、カローラ（4ドアセダン）のボディサイズは全長4495mm×全幅1745mm×全高1435mmで、乗車定員は5名です。

パワートレインには、最高出力98馬力の1.8リッター直列4気筒エンジンとモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを採用しています。

駆動方式は前輪駆動（2WD）に加え、後輪にもモーターを搭載した4WDシステム「E-Four」を用意。走行シーンや好みに合わせて選ぶことができます。

今回の一部改良では、まずボディカラーに「ニュートラルブラック」と「エモーショナルレッドII」の2色が新たに追加されました。

またエントリーグレードにあたるXグレードには、スマートエントリーとナビレディパッケージが標準装備となり、利便性が高まっています。

そして今回の発表でとくに注目されるのが、もともと設定されていたスポーティな仕立ての特別仕様車「ACTIVE SPORT」が、カローラ誕生60周年を記念した特別仕様にアップデートされた点です。

外観では、フロントフェンダー左右に60周年を彩る記念ロゴステッカーが施されています。内装では、インストルメントパネルにレーザー加工による60周年記念ロゴ入りの合成皮革巻きが採用され、特別感を演出しています。

走行性能面では専用チューニングサスペンション（2WDモデルのみ）が装備されるほか、ブラック塗装のセンターオーナメントを備えた17インチアルミホイールも採用されました。

カローラには、ボディカラーと同色の専用デザインフロントバンパーとロッカーモールが装備され、インテリアにはミッドグレー×ブラックのフロントスポーツシートが採用されています。

内外装ともに上質で洗練された都会的なスタイルが追求されており、60周年という節目にふさわしい仕上がりです。

価格（消費税込）は238万400円（X・2WD）から334万2900円（W×B・E-Four）。特別仕様車のカローラACTIVE SPORTは323万1800円からの設定です。

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60周年という大きな節目を迎えたカローラが、記念モデルとともに新たな一歩を踏み出しました。

日本の国民車は、これからも世界中で愛される存在となることでしょう。