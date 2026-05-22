【1か月予報】蒸し暑い雨の季節が近づく
6月中旬にかけて、全国的な高温傾向が続きそうです。前線や湿った空気の影響を受けやすい時期がありそうです。今後6月上旬にかけて、梅雨入りする地域があるでしょう。関東甲信・東海・西日本太平洋側では、この先1か月の雨量が平年より多くなる可能性があります。
■北日本（北海道・東北）
【天候の傾向】
北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。低気圧や前線、湿った空気の影響を受けやすい時期がありそうです。5月23日から29日頃にかけては、例年より晴れる日が少ない見込みです。
【気温の傾向】
5月23日から5月29日頃にかけての気温は、北日本各地で「平年より高い」でしょう。5月30日から6月5日頃にかけての気温は、北海道では「平年より高い」でしょう。東北は「平年並みか高い」見込みです。6月6日から6月19日頃にかけての気温は、北日本各地で「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北海道で「平年並みか多い」でしょう。東北で「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。
【平年の梅雨入り】
東北北部 6月15日頃
東北南部 6月12日頃
■東日本（北陸・関東甲信・東海）
【天候の傾向】
東日本では、低気圧や前線、湿った空気の影響を受けやすい時期があるでしょう。北陸では、5月23日から29日頃にかけて、例年と比較して晴れる日が少ないでしょう。関東甲信・東海では、5月23日から6月5日頃にかけて、例年と比較して晴れる日が少ない見込みです。6月6日以降は、例年同様にくもりや雨の日が多いでしょう。6月上旬にかけて、次第に梅雨らしくなりそうです。
【気温の傾向】
5月23日から5月29日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。5月30日から6月5日頃にかけての気温は、北陸・東海で「平年より高い」でしょう。関東甲信は「平年並みか高い」見込みです。6月6日から6月19日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北陸で「平年並みか多い」でしょう。関東甲信・東海では「平年より多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか少ない」見込みです。
【平年の梅雨入り】
北陸 6月11日頃
関東甲信 6月7日頃
東海 6月6日頃
■西日本（近畿・中国・四国・九州）
【天候の傾向】
西日本では、前線や湿った空気の影響を受けやすい時期があるでしょう。5月23日から29日頃にかけては、例年より晴れる日が少ない見込みです。6月6日以降は、例年同様にくもりや雨の日が多いでしょう。6月上旬までに梅雨入りとなるところが多いとみられます。
【気温の傾向】
5月23日から6月5日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。6月6日から6月19日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、近畿北部・中国・九州北部で「平年並みか多い」でしょう。近畿中南部・四国・九州南部は「平年より多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿北部・中国・九州北部で「ほぼ平年並み」でしょう。近畿中南部・四国・九州南部は「平年並みか少ない」見込みです。
【平年の梅雨入り】
近畿 6月6日頃
中国 6月6日頃
四国 6月5日頃
九州北部 6月4日頃
九州南部 5月30日頃
■奄美・沖縄
【天候の傾向】
奄美・沖縄では、5月30日から6月5日頃にかけて、例年に比べ、くもりや雨の日が少ない見込みです。
【気温の傾向】
5月23日から6月5日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。6月6日から6月19日頃にかけての気温についても、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年並みか多い」見込みです。
【2026年の梅雨入り】
奄美 5月3日梅雨入り発表
沖縄 5月4日梅雨入り発表
■期間中の日最高気温平年値
【北日本】5/23→6/22
札幌 19.1℃〜22.5℃
青森 19.8℃〜22.8℃
仙台 21.2℃〜23.7℃
【東日本】5/23→6/22
新潟 22.5℃〜25.2℃
東京 24.5℃〜26.5℃
名古屋 25.6℃〜28.0℃
【西日本】5/23→6/22
大阪 25.8℃〜28.3℃
広島 25.2℃〜27.5℃
高知 25.5℃〜27.5℃
福岡 25.2℃〜27.7℃
鹿児島 26.0℃〜28.0℃
【奄美・沖縄】5/23→6/22
名瀬 26.5℃〜30.6℃
那覇 27.3℃〜30.6℃
■1か月予報（5月23日〜6月22日のまとめ）
＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞
北日本 ：10％・40％・50％
東日本 ：10％・20％・70％
西日本 ：10％・20％・70％
奄美・沖縄：10％・30％・60％
＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）：20％・40％・40％
北日本（太平洋側）：20％・40％・40％
東日本（日本海側）：20％・40％・40％
東日本（太平洋側）：20％・30％・50％
西日本（日本海側）：20％・40％・40％
西日本（太平洋側）：20％・30％・50％
奄美・沖縄 ：40％・30％・30％
＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）：40％・30％・30％
北日本（太平洋側）：40％・30％・30％
東日本（日本海側）：40％・30％・30％
東日本（太平洋側）：40％・40％・20％
西日本（日本海側）：40％・30％・30％
西日本（太平洋側）：40％・40％・20％
奄美・沖縄 ：20％・40％・40％