北中米Ｗ杯に臨むサッカー日本代表に選出されたＭＦの中村敬斗（Ｓランス）の報告に数多くの反響が寄せられている。

２１日にインスタグラムが更新され、「ＴｉｋＴｏｋ始めました！ ＠ｋｅｉｔｏ．ｎａｋａｍｕｒａ＿ｏｆｆｉｃｉａｌ これから投稿していくのでフォローよろしくお願いします！」と新たなＳＮＳアカウントの開設を発表。

動画では「このたび、ＴｉｋＴｏｋアカウントを開設したことを皆さんにお知らせします」と語り、「僕の日常をもっと皆さんにシェアしていけることが楽しみです。サッカーの様子だったり、新しい写真、日常の動画など様々なコンテンツを載せていく予定です」と説明。「ここで皆さんとつながれることを、とてもうれしく思っています」などと話した。

モノトーンコーデでモデルのような姿。この投稿にフォロワーは「えっ！」「えええーんかっこいい」「おぉー！笑」「嬉しいです！！」「えー！フォローしてきた！」「ＴｉｋＴｏｋ開設おめでとうございます」「イケメンすぎる」「アイドルよりカッコよすぎる」「インストールします！」と沸いていた。