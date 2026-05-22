ＭＬＢ公式サイトは２１日（日本時間２２日）、現時点での投手の実力をランキングにする「投手パワーランキング」を発表し、ここまで４勝２敗、防御率０・７３と圧巻の成績を残しているドジャース・大谷翔平投手（３１）は４位となった。７日（同８日）に発表された際には１位だったが、まさかの首位陥落となった。

大谷が４位になった理由について同サイトは「大谷がトップから陥落した理由は、自身のマウンドでのパフォーマンスはほとんど関係ない」と指摘。大谷の投球内容は評価されながらも、他の投手がさらに圧巻の投球を見せたことだとされた。

１位に入ったのはフィリーズのサンチェス。２９回３分の１連続で無失点を続ける圧巻の投球を見せており、１０登板で５勝２敗、防御率１・８２をマーク。大谷は規定投球回に届いていないとあって、防御率はリーグトップに立っており、「彼は紛れもないエースだ」とした。

２位にミジオロウスキー（ブルワーズ）、５位にスキーンズ（パイレーツ）と若手の怪物２人が入るなど、８位までにナ・リーグの投手が７人。大谷には日本人投手初のサイ・ヤング賞の期待も高まっているが、ライバルも強力だ。山本由伸投手（２７）はトップ１０には名前が入らなかった。

◆投手パワーランキング

１サンチェス（フィリーズ）、２ミジオロウスキー（ブルワーズ）、３シュリトラー（ヤンキース）、４大谷（ドジャース）、５スキーンズ（パイレーツ）、６セール（ブレーブス）、７バーンズ（レッズ）、８ウィーラー（フィリーズ）、９シース（ブルージェイズ）、１０マーティン（ホワイトソックス）