自分の正確な飛距離を把握すべき理由

スコアの60%を占めるショートゲームのコツを知ろう

スコアを良くするには、「知る」「する」「試す」という3つが必要です。まず、「知る」は、「理論を知る」ことで体は正しく動作します。また、自分の使っているクラブに対しての「情報を知る」ことも重要です。次に、「する」とは「練習する」こと。算数の問題ならば一度正解を導き出せば、練習しなくても解き方がわかるが、ゴルフでは一度正解できても、それを体が身につけていなければ、正解を出し続けることはできません。だから身につけるための「練習」なのです。最後に、それらを「コースで試す」こと。「試合」とは「試し合い」と書くように、試合やコンペで自分が身につけたことを試す。もしそこで失敗すれば、また帰って練習し、わからなくなれば再び理論を学び直す。この3つを行ったり来たりすることで、スコアは良くなっていくのです。第1章から第6章までは、基本的なスウィングの基礎、そして、この第７章ではスコアメイクに必要な理論や知識を授けます。このあと、練習して試すかどうかはあなた次第です。

まず自分の正確な飛距離（キャリー）を把握する

【注目ポイント】

● 自分の飛距離（キャリー）がわからなければ、コース攻略はできない

● そこでまず、「基本スウィング」で飛ぶ距離を把握し、同時に、自分に合ったドライバーのロフトも探すこと

● トータル飛距離＝キャリーに対してのプラスランは地面の状況で変わる

最適なドライバーロフトの選び方

ヘッドスピード48m/s～56m/sの人は、プレーヤータイプはツアープロ並みなので、最適ロフトは8度～10.5度。ヘッドスピード42m/s～47m/sの人は、プレーヤータイプは力のある男子なので、最適ロフトは9度～11度。ヘッドスピード38m/s～41m/sの人は、プレーヤータイプは平均的男子/力のある女子なので、最適ロフトは10度～12度。ヘッドスピード33m/s～37m/sの人は、プレーヤータイプは平均的女子/グランド・シニアなので、最適ロフトは10.5度～13度。ヘッドスピード32m/s以下の人は、プレーヤータイプは非力な女子なので、最適ロフトは11度～を選ぶことをおすすめします。



【出典】『クォーター理論 基本編』著者：桑田泉