骨格から考えたスイングは頑張ってはいけない理由とは！？【ナイスショットは骨で打つ！/福田尚也】

骨格から考えたスイングは頑張ってはいけない理由

体をどの方向にもすぐに動き出せる体勢を作ろう

パフォーマンスが悪くてミスショットが出てしまったとき、「力を入れすぎてしまった」とか「考えすぎてしまった」と口にするゴルファーがいます。でも、力を入れることや考えることが決して悪いのではありません。「～すぎる」というのがよくないのです。どうして「すぎてしまう」のかというと、「頑張ろう」と思うからでしょう。骨格から考えたアドレスやスイングは、頑張らないことが大事だと思います。

プロ野球の野手の守りの姿勢、バッターの構える姿勢、テニスプレーヤーが相手のサーブを待ち構える姿勢。全部そうです。

アスリートのようにスムーズに動ける体勢を作ろう

構えを安定させることは大事でも、体を固めすぎたり止めすぎたりしていません。骨格から考えたポスチャーも一緒です。

私は多くのジュニアゴルファーを指導していますが、「チーターは獲物を見つけたらすぐに動けるよね。すぐに動ける体勢ってどんな体勢だと思う？」と聞いてあげると簡単にイメージがつかめるようです。

チーターをイメージすれば、前後左右上下のどの方向にもすぐに動ける体勢が作りやすいといえます。肩や腕の力ももちろん抜けますし、体全体がリラックスします。でも、体の全部が弛緩しているわけではありません。そんな感覚でポスチャーを作って頂ければと思います。脱力の感覚がよくわからないという人もきっとコツがつかめることでしょう。



【出典】『ナイスショットは骨で打つ！』著者：/福田尚