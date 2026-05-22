【NZ】
小売売上高（2026年 第1四半期）07:45　
予想　0.6%　前回　0.9%（前期比)

【英国】
GfK消費者信頼感調査（5月）08:01　
予想　-28.0　前回　-25.0（GfK消費者信頼感調査)

公共部門ネット負債（4月）15:00　
予想　211.0億ポンド　前回　126.0億ポンド（公共部門ネット負債)

小売売上高（4月）15:00
予想　-0.6%　前回　0.7%（前月比)
予想　1.4%　前回　1.7%（前年比)　
予想　-0.3%　前回　0.2%（除自動車燃料・前月比)
予想　1.7%　前回　1.7%（除自動車燃料・前年比)

【日本】
消費者物価指数（4月）08:30
予想　1.6%　前回　1.5%（前年比)
予想　1.7%　前回　1.8%（生鮮食料品除くコア・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）15:00
予想　0.3%　前回　0.3%（前期比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（前年比)　
予想　0.5%　前回　0.5%（季調前前年比)

ドイツGfK消費者信頼感調査（6月）15:00
予想　-34.0　前回　-33.3（Gfk消費者信頼感)

ドイツIfo景況感指数（5月）17:00
予想　84.2　前回　84.4（Ifo景況感指数)

【カナダ】
小売売上高（3月）21:30
予想　0.6%　前回　0.7%（前月比)　
予想　0.9%　前回　0.5%（コア・前月比)

鉱工業製品価格（4月）21:30　
予想　1.3%　前回　2.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　2.6%　前回　12.0%（原材料価格指数・前月比)

【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（5月）23:00
予想　48.2　前回　48.2（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります