本日の予定【経済指標】
【NZ】
小売売上高（2026年 第1四半期）07:45
予想 0.6% 前回 0.9%（前期比)
【英国】
GfK消費者信頼感調査（5月）08:01
予想 -28.0 前回 -25.0（GfK消費者信頼感調査)
公共部門ネット負債（4月）15:00
予想 211.0億ポンド 前回 126.0億ポンド（公共部門ネット負債)
小売売上高（4月）15:00
予想 -0.6% 前回 0.7%（前月比)
予想 1.4% 前回 1.7%（前年比)
予想 -0.3% 前回 0.2%（除自動車燃料・前月比)
予想 1.7% 前回 1.7%（除自動車燃料・前年比)
【日本】
消費者物価指数（4月）08:30
予想 1.6% 前回 1.5%（前年比)
予想 1.7% 前回 1.8%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）15:00
予想 0.3% 前回 0.3%（前期比)
予想 0.3% 前回 0.3%（前年比)
予想 0.5% 前回 0.5%（季調前前年比)
ドイツGfK消費者信頼感調査（6月）15:00
予想 -34.0 前回 -33.3（Gfk消費者信頼感)
ドイツIfo景況感指数（5月）17:00
予想 84.2 前回 84.4（Ifo景況感指数)
【カナダ】
小売売上高（3月）21:30
予想 0.6% 前回 0.7%（前月比)
予想 0.9% 前回 0.5%（コア・前月比)
鉱工業製品価格（4月）21:30
予想 1.3% 前回 2.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 2.6% 前回 12.0%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（5月）23:00
予想 48.2 前回 48.2（ミシガン大学消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります
小売売上高（2026年 第1四半期）07:45
予想 0.6% 前回 0.9%（前期比)
【英国】
GfK消費者信頼感調査（5月）08:01
予想 -28.0 前回 -25.0（GfK消費者信頼感調査)
公共部門ネット負債（4月）15:00
予想 211.0億ポンド 前回 126.0億ポンド（公共部門ネット負債)
小売売上高（4月）15:00
予想 -0.6% 前回 0.7%（前月比)
予想 1.4% 前回 1.7%（前年比)
予想 -0.3% 前回 0.2%（除自動車燃料・前月比)
予想 1.7% 前回 1.7%（除自動車燃料・前年比)
【日本】
消費者物価指数（4月）08:30
予想 1.6% 前回 1.5%（前年比)
予想 1.7% 前回 1.8%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）15:00
予想 0.3% 前回 0.3%（前期比)
予想 0.3% 前回 0.3%（前年比)
予想 0.5% 前回 0.5%（季調前前年比)
ドイツGfK消費者信頼感調査（6月）15:00
予想 -34.0 前回 -33.3（Gfk消費者信頼感)
ドイツIfo景況感指数（5月）17:00
予想 84.2 前回 84.4（Ifo景況感指数)
【カナダ】
小売売上高（3月）21:30
予想 0.6% 前回 0.7%（前月比)
予想 0.9% 前回 0.5%（コア・前月比)
鉱工業製品価格（4月）21:30
予想 1.3% 前回 2.4%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 2.6% 前回 12.0%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（5月）23:00
予想 48.2 前回 48.2（ミシガン大学消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります