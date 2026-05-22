本日の予定【発言・イベント】
10:15 レーンECBチーフエコノミスト、アジア金融政策会議出席
16:00 日銀債券市場参加者会合（バイサイド）
17:30 ラガルドECB総裁、記者会見
18:00 ユーロ圏妥結賃金（第1四半期）
20:30 クロアチア中銀総裁、スロバキア中銀総裁、エストニア中銀総裁、金融会議出席
23:00 ウォラーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
ウォーシュFRB議長就任宣誓式、ミラン理事辞任、パウエル議長は理事として留任
ユーロ圏財務相会合
EU財務相非公式会合（キプロス、～23日）
APEC貿易相会議（中国、23日まで）
米債券市場は短縮取引
※予定は変更することがあります
16:00 日銀債券市場参加者会合（バイサイド）
17:30 ラガルドECB総裁、記者会見
18:00 ユーロ圏妥結賃金（第1四半期）
20:30 クロアチア中銀総裁、スロバキア中銀総裁、エストニア中銀総裁、金融会議出席
23:00 ウォラーFRB理事、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
ウォーシュFRB議長就任宣誓式、ミラン理事辞任、パウエル議長は理事として留任
ユーロ圏財務相会合
EU財務相非公式会合（キプロス、～23日）
APEC貿易相会議（中国、23日まで）
米債券市場は短縮取引
※予定は変更することがあります