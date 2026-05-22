美容家・君島十和子、“美の変化”を実感した最近の愛用アイテム明かす 使うときのポイントも説明
元俳優で美容家の君島十和子（59）が16日、ピン芸人・CRAZY COCO（39）のYouTubeチャンネルに登場。最近使って「美の変化を感じた商品」について明かした。
【写真】本当に59歳？君島十和子＆元タカラジェンヌの長女・憂樹の親子2ショットに「お2人ともお綺麗」
大ファンを公言するCRAZY COCOが、「最近やって効果があった美容を教えてほしい」と質問を投げかけると、君島は真っ先に「疲労回復系のリカバリーウェア」を挙げた。
「やっぱりこう季節によって寝具、ベッドカバーとかパジャマとかを変えることによって“睡眠の質”がすごい上がるんだなっていうのを最近ね、改めて感じたんですよ」と自身の経験を踏まえて話し、リカバリーウェアを取り入れたことで「あ、これいいなっていうのがね、結構ありました」と話した。
一方で、リカバリーウェアを着るのは、個人的には“寝る直前”がオススメだと君島。
「私あんまり心地がいいから家に帰って家のルームウェアじゃなくてすぐにそれを着たんですよね。（すると）お休みモードになっちゃって、なんかもう夕飯食べるのも面倒くさくなっちゃって早くに寝ちゃったの。そしたら夜中3時ぐらいに目が覚めて…」と自身の“失敗談”を明かし、帰宅後は一度ルームウェアに着替え、寝る前にお風呂に入ってからリカバリーウェアを身につけることが大事だと語っていた。
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「やっぱりこう季節によって寝具、ベッドカバーとかパジャマとかを変えることによって“睡眠の質”がすごい上がるんだなっていうのを最近ね、改めて感じたんですよ」と自身の経験を踏まえて話し、リカバリーウェアを取り入れたことで「あ、これいいなっていうのがね、結構ありました」と話した。
「私あんまり心地がいいから家に帰って家のルームウェアじゃなくてすぐにそれを着たんですよね。（すると）お休みモードになっちゃって、なんかもう夕飯食べるのも面倒くさくなっちゃって早くに寝ちゃったの。そしたら夜中3時ぐらいに目が覚めて…」と自身の“失敗談”を明かし、帰宅後は一度ルームウェアに着替え、寝る前にお風呂に入ってからリカバリーウェアを身につけることが大事だと語っていた。