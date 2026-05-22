＜大相撲五月場所＞◇十二日目◇21日◇東京・両国国技館

【映像】熱海富士、大量懸賞に“ほっこり”リアクション

熱戦が続く五月場所の十二日目、三役の取組において、勝利したある実力派力士が見せたあまりにも謙虚で丁寧な仕草にファンの注目と好感が集まる一幕があった。取組後に差し出された“もの凄い量”の懸賞金を前にした際、人柄が滲み出る絶妙なリアクションを披露。相撲ファンからは「受け取り方がいつも良い」「応援したくなるわ」などとほっこりとした声が相次いで寄せられた。

ファンの間で大きな反響を呼んだ一番は、関脇・熱海富士（伊勢ヶ濱）と前頭六枚目・藤青雲（藤島）による取組。際どい攻防による取り直しの末、熱海富士が寄り切りで藤青雲を下し、星を五分に戻す6勝目（6敗）を挙げた。敗れた藤青雲は7敗目（5勝）を喫した。

一度目の取組では、土俵際まで寄って出た藤青雲に対し、熱海富士が体をひらりと右に開きながら強烈な突き落としを放った。軍配は藤青雲に上がったものの物言いがつき、協議の結果「同体」とみなされて取り直しに。二度目の立ち合い、藤青雲に左の前みつを取られた熱海富士だったが、197キロの巨漢を生かした圧倒的な出足でお構いなしに前へ出ると、一気の電車道で寄り切った。

息詰まる激闘を制した熱海富士だったが、話題を呼んだのは行司の式守伊之助から懸賞金を受け取る瞬間だった。差し出されたのは、まるで雑誌の束のように厚くずっしりとしたもの凄い量の懸賞。これを両手でがっしりと受け取った熱海富士は、ぎゅっと目を閉じ、心から「ありがとうございます」と感謝を伝えるように口を動かして小さく一礼した。その後、受け取った懸賞を呼出に大事そうに手渡すという人柄が前面に出た一連の動作に対し、ファンからは「感謝しすぎ」「めっちゃ嬉しそう」「なんか言った」といった声に加え、「懸賞金の受け取り方がいつも良い」「ニコニコ懸賞金」「応援したくなるわ」などの反響が多数寄せられ、大いに和まされた様子だった。（ABEMA／大相撲チャンネル）