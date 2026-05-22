長嶋一茂、“美人すぎる書道家”に褒められご満悦「コラボして書道展を開きたい」

5月22日（金）の『ザワつく！金曜日』では、複数の品の中から最も高額なものを見抜く「目利き選手権」が開催される。

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最初のテーマは「書道」。“美人すぎる書道家”として話題の涼風花さんの作品はどれかを見極める問題に、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子のザワつくトリオが挑む。

涼風花さん以外の2枚は小学生と中学生が書いたものだが、3人はプロの書道家の作品を見抜くことはできるのか？

以前、“金”としたためた書をちさ子にプレゼントしたことがある一茂は、涼さんにその書を「才能あるかも」と絶賛されてご満悦。

彼女とコラボして書道展を開きたいと言い出し、そのためにも目利きを成功させたいところ。はたして結果は…。

さらに、この道60年の一流熟練職人が作った「信楽たぬき」3体がスタジオに登場。その中から最も価格の高いものを当てるクイズも出題される。

愛嬌たっぷりのたぬきたちを前に、3人の目利きは成功するのか？

また番組では、ザワつくトリオが、子ども時代の箱根の思い出を語り合う。

やがて話題は、箱根にも出現することがあるというイノシシに移る。

イノシシの生態を自分なりに勉強したという一茂は、『羽鳥慎一モーニングショー』のコメンテーター陣の中でも、イノシシを語らせたら自分がいちばんだと豪語する。