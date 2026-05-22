アヤックス指揮官は日本代表コンビ欠場明言も…冨安健洋が約1か月半ぶり出場、アンカー起用で10分間プレー
オランダ・エールディビジは21日にUEFAカンファレンスリーグ(ECL)のプレーオフ準決勝を行った。日本代表のDF冨安健洋とDF板倉滉が所属するアヤックスはフローニンゲンと対戦し、2-0で勝利した。板倉はメンバー外だったが、冨安はベンチ入り。後半39分に出場し、アディショナルタイムも含めて10分間をプレーした。
チームの前日会見に出席したオスカル・ガルシア監督は、冨安と板倉、DFヨシプ・シュタロの欠場を明言。コンディション面での欠場に、指揮官は「試合前日にわかったことは最悪」と語っていた。しかし、試合では冨安がベンチ入り。一方で板倉はメンバー外だった。
アヤックスは前半24分にMFデイビィ・クラーセンがヘディングシュートで先制ゴールを決める。さらに後半13分にはMFジョルシー・モキオがコントロールショットを決め切り、2-0とリードを広げていた。
そのまま試合は終盤へ。アヤックスは4枚目の交代カードで冨安を投入。冨安は4月11日の第30節・ヘラクレス戦以来の出場となった。クラーセンに代えて、4-3-3のアンカーの位置に配置された。
冨安は投入直後から攻守の起点としてボールを供給。残りわずかな時間ではあったが、アディショナルタイム4分間を含めて合計10分間で点差を守り切った。
アヤックスは24日のプレーオフ決勝でユトレヒトと対戦する。
北中米ワールドカップに臨む日本代表は25日から国内で活動をスタートする。31日には国立競技場でアイスランド代表と対戦。6月2日には事前キャンプ地のメキシコに向かう。
チームの前日会見に出席したオスカル・ガルシア監督は、冨安と板倉、DFヨシプ・シュタロの欠場を明言。コンディション面での欠場に、指揮官は「試合前日にわかったことは最悪」と語っていた。しかし、試合では冨安がベンチ入り。一方で板倉はメンバー外だった。
そのまま試合は終盤へ。アヤックスは4枚目の交代カードで冨安を投入。冨安は4月11日の第30節・ヘラクレス戦以来の出場となった。クラーセンに代えて、4-3-3のアンカーの位置に配置された。
冨安は投入直後から攻守の起点としてボールを供給。残りわずかな時間ではあったが、アディショナルタイム4分間を含めて合計10分間で点差を守り切った。
アヤックスは24日のプレーオフ決勝でユトレヒトと対戦する。
北中米ワールドカップに臨む日本代表は25日から国内で活動をスタートする。31日には国立競技場でアイスランド代表と対戦。6月2日には事前キャンプ地のメキシコに向かう。