オーデマ ピゲ、YOON＆VERBALとの限定モデル「ロイヤル オーク コンセプト」を発表

「オーデマ ピゲ（Audemars Piguet）」が、YOONとVERBALとの協業による新作「ロイヤル オーク コンセプト フライング トゥールビヨン」を発表した。世界150本限定で販売する。価格は17万6800スイスフラン（税込参考価格3927万円）。

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今回のプロジェクトでは、「アンブッシュ（AMBUSH®）」を手掛けるほか、ファッション、音楽、デザインなどカルチャー領域で活動してきたYOONとVERBALをクリエイターとして迎え、協業モデルを製作。

ロイヤル オークの30周年を記念して2002年に誕生した実験的なコレクション「ロイヤル オーク コンセプト」をベースに、ケース径はユニセックスで使える38.5mmで、素材にはチタンを採用。サンドブラスト、サテン、ポリッシュ仕上げを組み合わせたケースに、ブラックアヴェンチュリンダイヤルに鮮やかなレッドのトゥールビヨンを組み合わせミニマルながら大胆な解釈を加えた。VERBALはモデルのキーカラーの"レッド"について「私たちにとって常に力強い色であり、トゥールビヨンケージは時計の"心臓"として、すべてを動かし続ける力を象徴しています。レッドは地球のコアを想起させます。はじまりの地点、エナジーの源、そして究極的には、私たちが"時間"そのものをどう測るかの原点を思わせる色です」とコメントしている。



ムーブメントには、今回の限定モデルのために特別に開発された手巻き「キャリバー2982」を搭載。オープンワーク仕様のムーブメントから内部構造を鑑賞できるほか、サファイアクリスタルとチタンを組み合わせたケースバックには、「Audemars Piguet」「Y/V」「Limited Edition」の刻印を施した。マイクロモザイクパターンを採用したブラックとレッドの交換式ラバーストラップ2本が付属する。